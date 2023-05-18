Президент подчеркнул, что "на этот раз зло будет уничтожено".

Президент Украины Владимир Зеленский в день памяти жертв депортации крымскотатарского народа отметил, что Россию в любом случае ждет поражение, ей не удастся украсть ни украинский Крым, ни любую другую часть украинской земли.

В своем Telegram-канале президент напомнил, что сегодня в Украине чтят память жертв депортации крымскотатарского народа, против которого 79 лет назад было совершено преступление геноцида.

"Сотни тысяч людей были изгнаны на чужбину. Весь народ лишили родного дома и пытались стереть в Крыму все, что напоминало именно о нем. Все в Украине сейчас узнают это зло", - отметил он.

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Зеленский подчеркнул, что спустя годы, изменив свои символы, но не изменив своей сущности, это зло вернулось, чтобы так же уничтожать людей.

"Но на этот раз мы его уничтожим. Мы должны это сделать. Что бы ни делала Россия, ее агрессию ждет поражение. Ей не удастся украсть ни Крым, ни любую другую нашу частичку нашего государства. Это - наш с вами дом", - подчеркнул глава государства.

Президент заявил об уверенности в том, что Крым будет освобожден от российской оккупации.

"Придет время, когда мы все вместе сможем 18 мая встретиться в уверенности, что в нашем Крыму, в его цветущих садах и в гостеприимных домах есть свободная жизнь, есть теплые воспоминания бабушек и дедушек, есть улыбки детей. И нет одного - нет ни единого следа оккупации. Так будет", - добавил он.

В то же время, в своем утреннем посте Зеленский отметил, что в этом году два смысла объединены одной датой - 18 мая.

"79 лет назад в этот день советская власть начала депортацию крымскотатарского народа. Народу, который хотели стереть, лишить дома, лишить права на жизнь. Но народ сохранился. И будет жить свободно", - добавил он.

Президент рассказал, что сегодня, в День вышиванки, надел особую рубашку – с вышитыми орнаментами, которые символизируют единство украинского и крымскотатарского народов, символы их силы и стремления жить в своем доме.

"Пусть нынешний День вышиванки в Украине станет напоминанием о том, через что пришлось пройти нашим людям и какой прочной является наша культура. Вечная память всем нашим людям, чьи жизни были забраны тоталитарными режимами! Чтим наши народы, их силу и культуру", - подытожил он.

Кроме того, во время своей речи президент подчеркнул, что 18 мая – не только день траура, но и день консолидации крымскотатарского народа ради восстановления своих прав и возвращения в родной дом.

"Мы делаем все, чтобы добавить к нашей общей истории день нашей общей Победы, который откроет надежный путь домой для всех наших людей и будет опорой свободы на всей нашей земле", - сказал Зеленский.

Он также предложил создать полноценный мемориал, который будет напоминать о преступлении против крымских татар.

Также, по словам президента, для подготовки к реинтеграции полуострова он подписал указ относительно Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и города Севастополя.

Справка УНИАН. 18 мая в Украине - День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа - насильственной депортации крымскотатарского народа сталинским режимом в мае 1944 года.

По данным Украинского института национальной памяти, в мае-июне 1944 года из Крыма в спецпоселения и лагеря депортировали 200 тысяч крымских татар. В течение года до завершения войны от голода, болезней и истощения погибли более 30 тысяч крымских татар.

Украина признает депортацию крымскотатарского народа геноцидом и призывает к аналогичному шагу другие государства.

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