Они также продолжают вывозить членов семей с полуострова.

Российские захватчики с помощью Керченского моста вывозят из временно оккупированного Крыма ценные для них вещи, а также то, что может помочь международному трибуналу.

"Керченский мост россияне используют пока по назначению - транспортно-логистически. Для того, чтобы пытаться вывезти все, что им ценно и все то, что может быть ценно для международного трибунала. То есть документы, подтверждающие их незаконную деятельность. Максимально эвакуируют с полуострова все то, что при переходе Крыма под власть Украины может быть использовано против них", - заявила в эфире "Эспрессо" начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, россияне также продолжают вывозить членов семей с оккупированного полуострова.

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"Некоторые из военных пытаются оформить отпуска и уехать таким образом, чтобы потом где-то "потеряться" и улететь в любую точку РФ подальше от "СВО", в которой могут принять невольно участие", - добавила пресс-секретарь.

При этом происходит процесс большого маневра по территории полуострова Крыма. По мнению Гуменюк, россияне осознают, что места баз известны ВСУ и пытаются рассредоточить свои усилия.

"Это касается аэродромов, запасов боеприпасов и горючего. Их кое-чему научили "бавовны". Они пытаются все это скрыть, в частности перевозя кое-что из бухт Севастополя аж в Новороссийск. Мы фиксируем время от времени курсирование больших десантных кораблей, которые явно наполняются определенным имуществом", - подытожила она.

Трибунал над оккупантами

Ранее в этом году Европарламент принял резолюцию о поддержке создания трибунала для привлечения россиян к ответственности за агрессию против Украины. ПАСЕ в то же время поддержала создание Спецтрибунала в Гааге.

На днях Комитет по иностранным делам Палаты представителей США поддержал проект резолюции по создание Спецтрибунала для России.

В общем почти 40 стран по всему миру поддерживают будущий суд над оккупантами.

Недавно Парламентская ассамблея НАТО признала преступления России против Украины геноцидом, а террористический режим в РФ-рашизмом.

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