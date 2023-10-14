Пропагандисты заявили, что Украина хочет оккупировать Россию.

Русские пропагандисты устроили очередную истерику из-за Украины. По словам сумасшедших кремлевских рупоров, украинцы хотят убивать россиян и сжечь Москву.

Об этом шла речь во время одной из программ на федеральном канале. Фрагмент видео появился в сети.

"Они хотят нас убивать. Они хотят сжечь Москву, о чем они пишут каждый день. Они хотят нас убивать, насиловать наших женщин. Они хотят здесь устроить свое х*хляцкое царство "Украина понад усе", - заявил один из "экспертов" в студии.

Ведущий его активно поддерживал, повторяя, что россиян хотят убивать.

Последние фейки роспропаганды

Российские пропагандисты постоянно запускают бессмысленные вбросы. Недавно россияне запустили фейк о том, что глава украинской разведки якобы находится в немецкой клинике после "ранения". По их словам, он "в коме".

18 июня немецкое издание Stern, которое рашисты называли первоисточником информации о ранении Буданова, опровергло этот русский фейк.

19 июня Буданов с улыбкой на лице прокомментировал изданию Kyiv Post заявления пропагандистских СМИ РФ о его смерти. Он пошутил, что в Украине формируется "отряд бессмертных", которые будут преследовать россиян в страшных снах.

Вас также могут заинтересовать новости: