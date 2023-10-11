Пропагандисты разработали целый арсенал фейков о ситуации в Авдеевке.

Российская пропаганда вскоре усилит распространение фейков и манипуляций о ситуации в районе Авдеевки, которые будут идентичны нарративам, распространявшимся во время боев за Бахмут.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он отметил, что перед российской пропагандой поставлена задача распространять фейки в российском обществе, а также в украинском и западном информационном пространстве.

Коваленко отметил, что первым из фейков будет то, что в районе Авдеевки украинская армия несет катастрофические потери в следствие чего воевать приходится даже раненным, в подразделениях одни старики, а западной техникой, которую передают страны-партнеры, никто пользоваться не сможет, потому как всех убили... "То-есть, гипертрофированный акцент на потерях", - отметил он.

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Второй миф - Авдеевка "окружена" подразделениями россиян. Согласно данному нарративу ежедневно будут появляться сообщения о полном окружении Авдеевки и все чаще использоваться маргинальный термин "котел". При этом нарратив о "котле" будет практически всегда синнергировать с нарративом о потерях.

Третий нарратив будет касаться того, что ВСУ в спешке и хаотично покидают Авдеевку. Будет распространяться неправдивая информация о том, что ВСУ "бегут" из города порою даже вопреки приказам командования, то есть, не подчиняются приказам, дезертируют, самовольно покидают позиции.

И четвертый миф - президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный из-за Авдеевки находятся в жесткой конфронтации и взаимной неприязни. "Этот фейк пульсирует и генерируется с февраля 2022, но сейчас ему придадут дополнительных жизненных соков", - предупредил аналитик.

Коваленко пояснил, что эти фейки будут реализовываться на информационных площадках серого сегмента, так и в СМИ, в особенности будут использованы комментарии и интервью неких источников, заслуживающих доверия, но сохраняющих анонимность.

"Например, "солдат/командир" подразделения ВСУ из под Авдеевки рассказал о "колоссальных потерях". "Источник" в ОП рассказал на условиях анонимности о "конфликте" Зеленского и Залужного. "Военнослужащий" из Авдеевки, пожелавший остаться неизвестным, поведал об "окружении"", - привел примеры Коваленко и добавил, что еще будет использован ресурс карманных российских "экспертов" из зарубежного пула.

При этом аналитик отметил, что ситуация в районе Авдеевки и вправду непростая, но она никогда и не была простой - Авдеевка это город, который в постоянной обороне с 2014 года. "Мы должны сохранять критическое мышление и не поддаваться на провокации российской пропаганды, доверяя исключительно официальной, проверенной информации. Российская пропаганда сейчас максимально активизируется, дабы натянуть Авдеевку на Бахмут", - констатировал эксперт.

Война в Украине: новости

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины и наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

4 октября аналитики Института по изучению войны отметили, что оккупанты увеличили интенсивность и расширили географическую зону наступательных операций в районе Авдеевки. "Хотя российские силы не способны выдержать возросший темп и интенсивность наступательных операций", - подчеркнули эксперты.

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