Ведомство вынуждено перейти на бумажный документооборот.

Хакеры совершили атаку IT-инфраструктуру российских авиавластей. Росавиация потеряла примерно 65 терабайтов данных.

Об этом сообщает Telegram-канал Авиаторщина.

Инцидент произошел 26 марта. Отмечается, что хакеры стерли весь документооборот, почту, файлы на серверах, все документы – всего Росавиация потеряла примерно 65 терабайтов данных.

"Пропал весь документооборот, электронные письма, файлы на серверах, сейчас идет поиск реестра воздушных судов и авиационного персонала, удалена система государственных услуг. Потеряны все входящие и исходящие письма за 1,5 года. Как работать, не знаем", - пожаловались в российском ведомстве.

При этом указано, что бэкапы не делали из-за нехватки финансирования. Атаку связывают с некачественным выполнением договора предприятием ООО "ИнфАвиа", которое эксплуатирует IТ-инфраструктуру Росавиации.

Теперь в ведомстве вынуждены перейти на бумажный документооборот, а для передачи сообщений используют фельдъегерскую почту и "Почту России".

Как ранее сообщал УНИАН, после полномасштабного вторжения России в Украину авиакомпании прекратили использовать российскую территорию. В связи с этим в правительстве РФ стали обсуждать национализацию воздушных судов, которые принадлежат иностранным компаниям. В начале марта Airbus прекратил техническое обслуживание самолетов авиакомпаний РФ.

Для решения вопроса Россия обратилась к Китаю с просьбой поставить запчасти для самолетов, но в Пекине отказали.

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