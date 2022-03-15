Вооруженные силы Украины к этому готовы и сбивают достаточную часть этих ракет.

Противник будет смещать свои основные усилия на ракетные удары баллистическими комплексами типа "Искандер" или крылатыми ракетами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Военно-политическое руководство страны – руководство сил обороны, президент, правительство контролируют ситуацию", - подчеркнул он.

По словам Арестовича, враг основные усилия сместил на зону ООС, Мариуполь и Николаев.

"Киев, Сумы, Чернигов, Харьков – они стали в оборону и ведут местные действия тактического значения", - рассказал советник руководителя ОП.

Он добавил, что уже третьи сутки противник пытается не применять свою авиацию по Киеву, Харькову, Сумам и Николаеву или делать это ограниченно.

"Почему так случается?... Враг собрал вокруг нас 500 своих боевых самолетов, но росавиация не способна проводить сложные воздушные операции. Для этого нужно много лет обучения и много денег, чего у них нет", - сказал Арестович.

Он пояснил, что воздушные удары были осуществлены одинокими самолетами, по два самолета или максимум по 4-6 самолетов. В то же время 83 самолета украинские военные уже сбили.

"Они и так применяли 120-150 самолетов из 500, половины из них уже нет, а еще больше не будет. Единственные районы, где сейчас сосредотачивает свои авиационные удары враг, это зона ООС и Мариуполь. Но мы применяем меры, которые должны облегчить ситуацию и там, в частности, с точки зрения воздушного воздействия", - сообщил советник главы ОП.

Арестович подчеркнул, что украинцы могут гордиться своими силами обороны, которые демонстрируют лучшие образцы военного искусства в мире.

"Наши воздушные силы, силы ПВО, которым давали лучшие эксперты мира три часа на существование, 20-е сутки сбивают российские летательные аппараты. Только в течение суток сбито несколько самолетов, вертолетов, крылатых ракет и тому подобное. Конечно, если нам помогут с новейшим вооружением и техникой, врагу станет еще хуже", - добавил он.

Советник главы ОП отметил, что враг будет смещать свои основные усилия в направлении ракетных ударов баллистическими ракетами типа "Искандер" или крылатыми ракетами.

"Мы должны быть к этому готовы. Мы ловко сбиваем достаточную часть этих крылатых ракет", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что Россия все больше полагается на воздушные бомбардировки, обстрелы городов и гражданского населения с применением запрещенных видов боеприпасов.

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