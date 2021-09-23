Утром 20 сентября в России в Пермском государственном университете произошла стрельба.

Глава Следственного комитета в Пермском крае в РФ Сергей Сарапульцев покончил с жизнью после совещания, которое было посвящено стрельбе в местном университете.

Об этом сообщает ряд российских СМИ и Telegram-каналов.

В сети пишут, что тело главного следователя нашли в частном коттедже.

Сегодня в областном управлении Следственного комитета прошло совещание, на котором представители правоохранительных органов, в частности глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, обсуждали недавнюю стрельбу в Пермском университете.

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Сарапульцева назначили руководителем следственного управления по Пермскому краю в июле 2018 года сроком на 5 лет.

Стрельба в Пермском университете: что известно

Утром 20 сентября в России в Пермском государственном университете произошла стрельба.

В результате стрельбы шесть человек погибли, еще 29 – пострадали.

Преступника, 18-летнего Тимура Бекмансурова обезвредил младший лейтенант Калинин. При задержании он стрелял в него восемь раз.

При себе у нападавшего нашли ружье Huglu Atrox Pump, патронтаж, 100 патронов и сумку с документами.

Стрелок длительное время планировал нападение, копил деньги на ружье и тщательно готовился.

Автор: Виолетта Орлова