Член Общественной палаты России Екатерина Мизулина обвинила рэпера в распространении в социальных сетях информации, "связанной с насилием и шок-контентом".

18-летний Тимур Бекмансуров, который 20 сентября открыл стрельбу по студентам в Пермском государственном университете, был фанатом скандального рэпера Моргенштерна (настоящее имя - Алишер Валеев), запрещенного в Украине.

Об этом член Общественной палаты России и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала "Газете.ру".

"По нашим предварительным данным, он (Тимур Бекмансуров) был фанатом Моргенштерна. Более подробно про это я не могу говорить", - сказала член ОП.

Она обвинила рэпера в распространении в социальных сетях информации, "связанной с насилием и шок-контентом".

"Все эти сообщества, группы и блогеры работают в едином ключе, чтобы сформировать определенные настроения у подростков", - пояснила Мизулина, подчеркнув, что их задача заключается в изменении поведения молодежи и подростков для подталкивания их к агрессивным действиям.

В свою очередь адвокат Моргенштерна Сергей Жорин назвал нападки на рэпера попыткой политиков "хайпануть", передают "Известия".

"На мой взгляд, это самое простое решение - вместо того, чтобы что-то менять, улучшать жизнь к лучшему, можно, конечно, идти по пути того, чтобы во всем обвинять всегда одного человека и называть его причиной всех бед… Во времена моей юности популярным было выражение "во всем виноват Чубайс", сейчас, вероятно, во всем виноват Алишер Моргенштерн. И несмотря на то, что выборы уже прошли, отдельные политические деятели пытаются "хайпануть на мине" Моргенштерна… Над этим заявлением можно бы было улыбнуться, если бы это не было связано с трагедией", - сказал адвокат.

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Стрельба в Пермском университете: что известно

Утром 20 сентября в России в Пермском государственном университете произошла стрельба.

В результате стрельбы шесть человек погибли, еще 29 – пострадали.

Преступника, 18-летнего Тимура Бекмансурова обезвредил младший лейтенант Калинин. При задержании он стрелял в него восемь раз.

При себе у нападавшего нашли ружье Huglu Atrox Pump, патронтаж, 100 патронов и сумку с документами.

Стрелок длительное время планировал нападение, копил деньги на ружье и тщательно готовился.

Автор: Виолетта Орлова