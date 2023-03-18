Террорист Игорь Стрелков (Гиркин) в очередной раз раскритиковал действия российских захватчиков в Бахмуте и предрек стратегическое поражение России.
В своих соцсетях Гиркин отметил, что оборона Бахмута построена украинской армией грамотно. У России, по его мнению, до сих пор нет господства в воздухе, а другими средствами изолировать ВСУ не получится.
Все что остается оккупантам - это попытаться "продавить" оборону защитников Бахмута. "В тылу есть резервы (ВСУ), которые своевременно и безопасно перебрасываются на угрожаемые участки. В результате - фронтальное "продавливание" обороны - как единственный возможный вариант".
Тактические успехи есть, а стратегически - проигрыш, добавил Гиркин: "Просто потому, что боевые действия ведутся "по правилам" сражающегося от обороны противника, сознательно выбравшего оборону для выигрыша времени и экономии (на будущее) ресурсов".
Война в Украине – ситуация в Бахмуте
Россия продолжает штурмовать Бахмут, хотя наступление оккупантов заметно "просело", отметил боец ВСУ "Мамай".
Всего в боях за город Россия пожертовала тысячами своих солдат. Этого количества хватило бы, чтобы пойти в еще одно наступление на Киев, рассказал аналитик Иван Киричевский.
В феврале России удалось оккупировать только 0,04% территории.