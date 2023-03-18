После каждой атаки врага идет контратака ВСУ, заметил военный.

Пик наступательного пыла оккупантов в Бахмуте пройден, хотя враг продолжает штурмовать город, рассказал в эфире национального телемарафона боец ВСУ 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк "Мамай".

По его словам, на прошлой неделе на указанном направлении наблюдался "Армагеддон".

"Это были круглосуточные стрелковые бои, постоянное применение авиации. Потом мы сбили этот наступательный пыл противника, была немножко стабилизация, а вчера противник снова пошел в атаку. По моему ощущению, чуточку меньше, чем было на прошлой неделе. Но трудно с чем-то сравнивать, потому что немножко меньше в Бахмуте...такое трудно представить. Мне кажется, что мы пик прошли, Россия истощается на этом направлении без свежих сил. Без пополнения. Им здесь не удастся достичь никаких успехов", - поделился "Мамай".

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После каждой атаки врага идет контратака ВСУ, заметил военный: "Может, не все время они (контратаки) успешны, не такое большое продвижение, но метр-два, десять метров украинской земли нам удается тоже освободить".

По поводу так называемой нехватки боеприпасов у "вагнеровцев" боец заметил, что россияне "хотят иметь двадцатикратное преимущество, а имеют примерно пятикратное". К тому же на стороне у наемников работает боевая авиация.

"Представьте себе частную армию в мире, у которой есть самолеты, у которой есть все. Они просто привыкли, что они воюют такой массой, уничтожают все живое, а потом заходят и ставят флажки. Сейчас, даже имея пятикратное преимущество, ничего достичь не могут", - сказал "Мамай".

Военный добавил, что в Бахмуте все еще воюют "вагнеровцы", хотя их отряды уже усилены ВС РФ. "История "вагнеровцев" заканчивается бесславно в Бахмуте. Бросив "лучшую в мире частную армию" на малюсенький райцентр, они и райцентр не захватили, и всю армию свою потеряли", - подытожил "Мамай".

Война в Украине - потери РФ в Бахмуте

Россия продолжает штурм Бахмута, не считаясь с потерями в живой силе. Из-за недостатка наемников и техники наступление ЧВК "Вагнер", похоже, приближается к кульминации.

В боях за Бахмут РФ потеряла до 30 тысяч своих солдат, в то же время, по словам аналитика Ивана Киричевского, количества уничтоженных захватчиков хватило бы на еще один поход РФ на Киев. В феврале России удалось захватить только 0,04% территории.

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