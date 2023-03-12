Россия продолжает нести большие потери на Бахмутском направлении. По словам эксперта Defense Express Ивана Киричевского, на этом участке фронта уничтожено столько военных, сколько России хватило бы на еще один поход в Киев.
В эфире Эспрессо Киричевский отметил, что ВСУ "перемололи" до 50 тысяч военных РФ. Этого бы врагу вполне хватило на еще одну стратегическую наступательную операцию.
"50 тысяч оккупантов убитыми или ранеными и до 200 танков. Грубо говоря, если бы эти войска не уничтожили - то россияне могли бы их использовать для повторного наступления на Киев. Тот успех, который сейчас закладывается для планирования контрнаступления, может быть неожиданно большим и стремительным, чем сейчас представляется", - подчеркнул эксперт.
По одному из сценариев Киричевского, есть все основания полагать, что россияне застрянут на тех позициях, которые им удалось захватить, "надолго и их продолжат перемалывать".
"Пока будет возможность - Бахмут будет держаться организованно", - подытожил Киричевский.
Война в Украине - ситуация под Бахмутом
На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. Наши защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Миньковка и Орехово-Васильевка. Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Орехово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр, Курдюмовка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.
Всего российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
В ВСУ беспокоятся, что из-за простреливания путей снабжения в Бахмуте может повториться ситуация, как с Дебальцево,- когда были отрезаны все трассы, а выход войск может поставить под удар всю колонну.
По подсчетам Запада, в самых в боях за Бахмут российские оккупанты потеряли до 30 тысяч человек живой силы, не считая уничтоженной техники. Наибольшие потери понесли силы "Вагнера".