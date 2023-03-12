Всего в боях за небольшой клочок территории уничтожено или ранено 50 тысяч российских оккупантов.

Россия продолжает нести большие потери на Бахмутском направлении. По словам эксперта Defense Express Ивана Киричевского, на этом участке фронта уничтожено столько военных, сколько России хватило бы на еще один поход в Киев.

В эфире Эспрессо Киричевский отметил, что ВСУ "перемололи" до 50 тысяч военных РФ. Этого бы врагу вполне хватило на еще одну стратегическую наступательную операцию.

"50 тысяч оккупантов убитыми или ранеными и до 200 танков. Грубо говоря, если бы эти войска не уничтожили - то россияне могли бы их использовать для повторного наступления на Киев. Тот успех, который сейчас закладывается для планирования контрнаступления, может быть неожиданно большим и стремительным, чем сейчас представляется", - подчеркнул эксперт.

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По одному из сценариев Киричевского, есть все основания полагать, что россияне застрянут на тех позициях, которые им удалось захватить, "надолго и их продолжат перемалывать".

"Пока будет возможность - Бахмут будет держаться организованно", - подытожил Киричевский.

Война в Украине - ситуация под Бахмутом

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. Наши защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Миньковка и Орехово-Васильевка. Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Орехово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр, Курдюмовка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

Всего российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

В ВСУ беспокоятся, что из-за простреливания путей снабжения в Бахмуте может повториться ситуация, как с Дебальцево,- когда были отрезаны все трассы, а выход войск может поставить под удар всю колонну.

По подсчетам Запада, в самых в боях за Бахмут российские оккупанты потеряли до 30 тысяч человек живой силы, не считая уничтоженной техники. Наибольшие потери понесли силы "Вагнера".

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