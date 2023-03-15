Россия получила этот крошечный участок земли, потеряв тысячи солдат и военную технику.

В феврале России с учетом больших потерь среди российских солдат удалось захватить менее чем 0,04% украинской территории, сообщает Business Insider, ссылаясь на данные Института изучения войны.

В период с 31 января по 28 февраля Россия захватила всего на 0,039% больше территории на Украине, что эквивалентно примерно 233,94 квадратных километра (90,3 квадратных миль). В этом месяце РФ начала свое анонсируемое "большое" наступление.

Эти данные в общем согласуются с данными War Mapper, сообщавшего о захвате Россией 0,01% территории в феврале или 85 квадратных километров (32,8 квадратных миль).

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Отмечается, что Россия получила этот крошечный участок земли, потеряв тысячи солдат и военную технику.

ISW сообщила Insider, что "обе цифры достаточно малы", и крошечный просчет может быть причиной их различия, но в конечном итоге оба они точно отражают ограниченное состояние территориальных завоеваний России.

Наступление России-2023 – бои за Бахмут

В феврале Россия начала свое анонсируемое наступление после нескольких месяцев зимнего застоя и после того, как ее силы были оттеснены на восток Украины.

Минобороны Великобритании заявляло, что Россия "продвигается, если вообще продвигается, не километрами, а метрами".

Россия не добилась каких-либо заметных успехов в марте. Ее армия сражалась вдоль восточной линии фронта, в том числе медленно продвигалась вперед в Бахмуте. Но Россия еще не взяла город.

Потери РФ на этом участке огромны. По словам президента Владимира Зеленского, за менее чем неделю РФ потеряла в боях за Бахмут более тысячи солдат, еще минимум 1500 оккупантов были ранены.

По оценке Запада, всего в боях за Бахмут уничтожено не менее 30 тысяч российских захватчиков, наибольшие потери понесли "вагнеровцы". Украинский аналитик Иван Киричевский уточнил, что на указанном направлении ВСУ "перемололи" силы РФ, которых хватило бы на еще один поход на Киев.

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