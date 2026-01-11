На Буковине 'Рендж Ровер' пытался прорваться в Румынию: травмирован пограничник

Всего было задержано шесть нарушителей, которые находились в автомобиле, поиски водителя продолжаются.

На Буковине водитель на внедорожнике "Рендж Ровер" иностранной регистрации, который двигался в направлении украинско-румынской границы, травмировал одного из пограничников. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По словам пограничников, водитель внедорожника проигнорировал требование военнослужащих остановиться и совершил опасный маневр в сторону пограничного наряда.

"Водитель пытался преодолеть линию инженерно-заградительных сооружений и незаконно выехать в Румынию. Во время маневрирования нарушитель травмировал одного из пограничников. В результате военнослужащий получил тяжелые множественные телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали и прооперировали, в настоящее время угрозы его жизни нет", - говорится в сообщении.

В ГПСУ отмечают, что совместно с сотрудниками Нацполиции нашли транспортное средство - его бросили на окраине одного из населенных пунктов.

"В ходе поисковых мероприятий правоохранители задержали шестерых нарушителей, которые находились в автомобиле во время попытки прорыва границы. Поиски водителя продолжаются", - говорится в сообщении.

Инциденты на границе

Как сообщал УНИАН, в июне 2024 года в Закарпатье пограничники зафиксировали прорыв украинско-венгерской границы грузовиком с якобы военными номерами, известно о задержании 32 граждан Украины.

По информации пресс-службы Мукачевского пограничного отряда, пограничники с помощью технических средств контроля за местностью зафиксировали движение грузовика через поле в сторону границы. Группа реагирования, которая выехала на место происшествия, обнаружила следы автомобиля в сторону Венгрии.

В дальнейшем соседняя сторона сообщила об обнаружении ими транспортного средства и задержании 32 граждан Украины.

По данным пресс-службы, кроме этого, украинские пограничники задержали несколько человек, которые, возможно, причастны к незаконному перемещению через границу этих людей. С ними проводятся фильтрационно-проверочные мероприятия.

Также в Мукачевском пограничном отряде заявили, что автомобиль, на котором был осуществлен прорыв границы, не принадлежит военным формированиям.

