Как люди могут общаться с инопланетянами в случае сигнала от них: ученые провели исследование

Чтобы узнать о методе общения с инопланетянами, ученые провели эксперимент над пчелами.

Если люди когда-нибудь и получат сообщение от разумных инопланетян, то самой большой проблемой может оказаться не то, как далеко они находятся, а то, как вообще с ними общаться. Об этом пишет Interesting Engineering.

Известно, что ближайшая к нам звездная система находится на расстоянии более четырех световых лет, что означает, что даже простой вопрос и ответ могут занять более десяти лет.

"В таком случае слова, жесты или культурные символы будут бесполезны, поскольку они работают только тогда, когда обе стороны имеют одинаковую биологию и опыт - условия, которые не существуют между цивилизациями, эволюционировавшими на разных планетах", - объясняют в материале.

Новое исследование показывает, что нас с инопланетянами может соединить именно математика. По словам ученых, эта наука может быть одной из немногих вещей, которые разумные существа во всей Вселенной могут действительно разделять. Для этого они даже проверили такую теорию на пчелах.

"В нашем исследовании мы обсуждаем возможность того, что если люди, пчелы и другие нечеловеческие животные обладают или могут приобрести числовые понятия, может ли математика быть моделью универсального языка", - говорят ученые.

Пчелы могут понимать и изучать базовую математику

Ученые, проводившие это исследование, рассмотрели одно из самых инопланетных интеллектуальных существ на Земле – медоносных пчел.

"Люди и пчелы отделились от общего предка более 600 миллионов лет назад. Их мозги кардинально отличаются по размеру, структуре и функциям. Мы полагаемся на устную и письменную речь, тогда как пчелы общаются с помощью знаменитого танца, физического движения, которое кодирует информацию об источниках пищи - направлении, расстоянии, угле относительно солнца и даже качестве", - объяснили в материале.

Несмотря на эти различия, оба вида живут в сложных обществах и обмениваются важной информацией.

"Пчел и людей разделяет более 600 миллионов лет эволюции, однако у нас есть общие черты в общении, сотрудничестве и математических способностях", - подчеркивают ученые.

Эксперименты показали, что пчелы могут выполнять простые сложение и вычитание, понимают понятие нуля, упорядочивают количества, знают, какая группа имеет больше или меньше элементов, классифицируют числа как нечетные или четные и учатся связывать символы с числами.

"Это означает, что если два таких разных вида, как люди и пчелы, могут независимо развивать и понимать математику, то математика, возможно, вовсе не является изобретением человека. Вместо этого она может быть естественным результатом самого интеллекта и функционировать как универсальный язык", - добавляют в Interesting Engineering.

