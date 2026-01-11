Бои доходят до центра города: в ВСУ рассказали, что происходит в Гуляйполе

Также противник проводит диверсионные действия на дне бывшего Каховского водохранилища.

В городе Гуляйполе Запорожской области продолжаются бои между ВСУ и российскими оккупантами, некоторые из них доходят до центра города. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

По его словам, на Гуляйпольском направлении ситуация непростая, за прошедшие сутки там было 23 боестолкновения. Как отметил военный, враг пытается проводить штурмы небольшими группами, а также применяет тактику инфильтрации – противник пытается зайти в глубину обороны ВСУ, чтобы захватить определенные позиции и объекты.

"14 боевых столкновений было непосредственно в Гуляйполе, еще несколько возле населенных пунктов, расположенных к северу и югу от Гуляйполя... Гуляйполе сейчас – это большая серая зона. Там продолжаются бои", – добавил спикер.

Видео дня

Россияне, отметил Волошин, атакуют украинские позиции на окраинах – север, юг, запад.

"В самом Гуляйполе продолжаются бои между группами, которые выходят и проводят разведывательно-поисковые и штурмовые действия. У противника примерно та же ситуация - он не может завести группы закрепления на восточную окраину, на северную окраину. Его штурмовые группы заходят в город, доходят до центра. Там продолжаются бои с такими же нашими штурмовиками. За прошедшие сутки было более 10 таких боестолкновений", - рассказал Волошин.

По его словам, группы украинских бойцов продвинулись на определенные расстояния, но не удерживают позиции, потому что "там очень трудно закрепиться".

По данным украинской разведки, противник получил задание инфильтрироваться в Приморское. Также, как добавил спикер, время от времени враг проводит инфильтрационные действия по дну бывшего Каховского водохранилища и пытается выйти возле Малокатериновки.

"Однако мы уничтожаем такие группы. Зафиксировано несколько таких попыток - около двух недель назад была первая такая попытка... Мы прекрасно понимаем, что враг таким образом пытается подойти ближе к Запорожью, в первую очередь. А также захватить направление штурмов на Степногорск, ведь там господствующие высоты", - пояснил военный.

Он уточнил, что враг хочет захватить там плацдарм, где можно разместить определенное дальнобойное вооружение, чтобы наносить удары по окрестностям Запорожья. Также это позволит оккупантам контролировать логистические пути, идущие из Запорожья на восток - в Гуляйполе и Орехово.

Гуляйполе - последние новости

Как писал УНИАН, военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что по итогам 2025 года Гуляйпольское направление оказалось для ВСУ самым провальным. Только на этом участке только за ноябрь противник захватил более 200 кв. км.

Цель противника, по словам Коваленко, не просто оккупация Гуляйполя – рядом расположены железнодорожные узлы. Если россиянам удастся осуществить задуманное, то они смогут на территории от Покровского Днепропетровской области до Гуляйполя создать плацдарм, где будет обеспечена логистика для 8-10 общевойсковых армий, которых хватит для потенциального наступления на Запорожье.

Вас также могут заинтересовать новости: