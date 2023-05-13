Сегодня в Брянской области разбилось два вертолета Ми-8, а также один истребитель-бомбардировщик Су-34 и один Су-35.

Российский террорист Игорь Стрелков (Гиркин) неожиданно похвалил украинскую ПВО, которая якобы стоит за самолетопадением в Брянской области.

В своем Telegram-канале Стрелков заявил, что "не может не оценить блестящую операцию" по" однодневному разовому поражению средствами ПЗРК четырех воздушных целей в нашем глубоком тылу".

"Хорошая работа", - сказал Гиркин без иронии. В то же время представителей российского военно-политического руководства боевик традиционно обозвал "г*ндонами из МО РФ".

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Самолетопад в Брянской области - главное

Днем 13 мая 2023 года в Брянской области разбилось два вертолета Ми-8, а также один истребитель-бомбардировщик Су-34 и один Су-35.

Сообщалось, что самолеты россиян были подбиты, когда те отправились бомбить украинские пограничные области. А вслед за ними - спасательно-поисковые Ми-8.

Предварительно предполагалось, что Ми-8, который одним из первых попал на видео, сбили сами же российские ПВО, ошибочно приняв за вражескую цель. Правда, в российских Telegram-каналах истерят о причастности Украины.

Все пилоты погибли. Пропагандисты окрестили сегодняшний день "черным днем российской авиации".

Отдельно утверждалось, что управлению "Т" ФСБ РФ поручено немедленно усилить контроль по предупреждению и пресечению возможных новых атак, в том числе с использованием беспилотных подводных судов, на крупные объекты, в частности Крымский мост.

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