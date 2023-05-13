Крымский мост уже был однажды атакован.

Россияне вдруг занялись усилением охраны на крупных объектах, в частности, на Крымском мосту.

Как пишет Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источник, Управлению "Т" ФСБ РФ поручено в срочном порядее усилить контроль по предупреждению и пресечению возможных новых атак, в том числе с использованием беспилотных подводных судов, на крупные объекты, в частности Крымский мост.

Решение принято на фоне падения как минимум четырех воздушных суден РФ в Брянской области.

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Что известно о падении российских "птичек" в Брянской области - главное

Днем 13 мая 2023 года в Брянской области разбилось два вертолета Ми-8, а также один истребитель-бомбардировщик Су-34. По состоянию на 16:30 проверяется информация о еще одном разбитом Су-34 или Су-35.

Сообщается, что истребители были сбиты после того, как нанесли удары по Украине. А вслед за ними - спасательно-поисковые Ми-8.

Сперва российские пропагандисты утверждали, что вертолет, попавший на видео очевидцев, упал из-за возгорания двигателя. Однако в сети появились видео и фотодоказательства, что Ми-8 был сбит с помощью зенитной ракеты. Предварительно предполагалось, что Ми-8 сбили сами же российские ПВО, ложно приняв за вражескую цель. Правда, в российских Telegram-каналах истерят о причастности Украины.

Взрывы на Крымском мосту - что известно

8 октября 2022-го на Крымском мосту прогремели мощные взрывы. Утверждалось, что источником взрывов, разрушивших 1,3 км ж/д полотна моста, был грузовик с топливными цистернами.

В настоящее время проезд через Крымский мост полностью восстановлен оккупантами, но Украина никогда не скрывала, что он будет главным объектом во время деоккупации Крыма.

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