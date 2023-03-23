Гиркин отметил, что в случае поражения всех российских военных будут судить как военных преступников.

Российский террорист Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что все оккупанты подпадают под статью о военном преступлении, так как участвуют в войне, которую Путин побоялся объявить официально.

"Вся эта "СВО" (так в России называют войну в Украине – ред.) – неизвестно что. У войск, которые сейчас реально воюют на фронте, нет никакого правового статуса", - высказался террорист.

Гиркин отметил, что в случае поражения всех российских военных будут судить как военных преступников.

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"Если "СВО", допустим, закончится поражением, ни один военный не сможет говорить, что он выполнял приказ. Поскольку юридически он не имел право даже его выполнять", - объяснил боевик.

Он добавил: "Но как военный, когда не объявленная война, будет стрелять в представителя другого формального государства? Ну, он преступник".

Стоит отметить, что сам Гиркин участвовал в гибридной российской войне на Донбассе в 2014 году. Суд в Гааге признал его виновным в сбитии пассажирском Боинга рейса МН17 над Донецком. Террорист также участвовал в боях против Украины в 2022 году, правда, недолго.

Гиркин критикует войну – последние новости

Ярый украинофоб Гиркин регулярно критикует начатое в 2022 году полномасштабное вторжение РФ в Украину, так как, по его мнению, оккупанты воюют малоэффективно.

Под "раздачу" террориста, контролируемого ФСБ, постоянно попадают министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, которого он зовет "оленеводом", и главарь "Вагнера" Евгений Пригожин.

С Пригожиным у Гиркина особые "симпатии", закончившиеся угрозами со стороны самого Пригожина, который пообещал силой "мобилизовать" Гиркина в свою ЧВК.

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