Генерал-майор поныл командованию о сложной ситуации на Запорожском направлении.

Командующий 58-й армией страны-агрессора генерал-майор Иван Попов, об отстранении которого СМИ сообщали накануне, подтвердил, что был снят с должности. По его словам, это произошло после того, как он доложил начальству о сложной ситуации в Запорожской области, в боях за которую принимает участие 58-ая армия.

"Меня отстранили от должности. … Я жду дальнейшую свою судьбу военную, получения какого-то предложения по дальнейшему прохождению службы. … Честно вам говорю, возникла ситуация сложная со старшим начальством. Надо было или смолчать и смалодушничать и сказать, что хотели услышать, или назвать вещи своими именами. … Я не имел права врать и озвучил все проблемные вопросы, существующие в армии, по боевой работе, по обеспечению, заострил внимание на главной трагедии современной войны – отсутствии контрбатарейной борьбы, разведки и массовой гибели и увечьях наших с вами братьев от артиллерии противников. Высказал это на самом высоком уровне. В связи с этим, видимо, начальники почувствовали во мне опасность какую-то. За один день состряпали приказ и от меня избавились", – сказал Попов в аудиообращении, распространенном депутатом Госдумы Андреем Гурулев, который в прошлом также командовал 58-й армией.

Попов назвал сложившуюся ситуации "ударом с тыла" и сообщил, что к командованию армией вместо него преступил преступил генерал-лейтенант Денис Лямин. Министерство обороны России публикацию обращения не комментировало.

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58 общевойсковая армия РФ на войне против Украины - что нужно знать

Подразделения в составе 58-й общевойсковой армии Южного военного округа оккупантов воюют на Запорожской направлении, в частности, возле населенных пунктов Орехов, Работино, Вербовое, Пятихатки.

Как отмечают аналитики американского Института изучения войны, в течение последних дней украинские силы продолжали ограниченные механизированные штурмовые операции на западе Запорожской области, атакуя позиции подразделений 58-й армии.

Генштаб Украины подтвердил, что украинские силы нанесли прямой удар по гостинице в Бердянске на оккупированной части Запорожской области, где, по утверждениям российских источников, находился штаб 58-й общевойсковой армии. В результате операции был ликвидирован заместитель командующего ЮВО генерал-лейтенант Олег Цоков, который, как предполагается, лично руководил армией на западе Запорожской области.

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