Генерал заявил, что доложит Путину о проблемах захватчиков в Украине.

Русский генерал Сергей Суровикин до сих пор находится в изоляции после мятежа "Вагнера". Впрочем, "война" в Минобороны РФ продолжается.

Как сообщает "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источник, в Минобороны продолжаются кадровые чистки. Так, командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова отстранили от должности по результатам доклада начальнику ГШ Валерию Герасимову.

В своем докладе Попов поднял вопрос о необходимости ротации подразделений, которые длительный период времени находятся на линии боевого столкновения и понесли значительные потери. Герасимов обвинил Попова в паникерстве и шантаже высшего руководства. После заявления Попова о готовности лично доложить о проблеме Путину, Герасимов отстранил его от должности и отправил на передовые позиции фронта.

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Кадровые чистки после мятежа

23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин отправил своих бойцов в Москву с "маршем справедливости", чтобы отстранить от должности министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Хоть на следующий день мятеж закончился, его последствия ощущают сейчас все топ-офицеры РФ. Во время мятежа Пригожина генерал Сергей Суровикин мог знать о планах Пригожина. С российским генералом Сергеем Суровикиным действительно нет связи. Он может находиться в СИЗО.

В то же время в РФ увольняют топ-разведчиков из-за мятежа ЧВК "Вагнер" против Министерства обороны. Ожидается отставка заместителя начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) генерал-лейтенанта Алексеева. Кроме того, кадровые чистки проведут и среди его подчиненных.

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