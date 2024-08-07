Где 'Тик-Ток войска'?: Z-блогер заявил, что кадыровцы сбежали из Курской области

По его словам, еще несколько дней назад чеченцы танцевали в Судже и стреляли в воздух.

Российские Z-блогеры продолжают массовую истерику, заявляя о "прорыве" ВСУ в Курскую область. Пропагандисты жалуются, что защищать границу некому.

Об этом заявил так называемый блогер "Военкор Котенок". По его данным, на участках Курского направления границу держат пограничники и территориальные подразделения из местных.

"За весь день сводки боевых действий я не встретил упоминаний о "Тик-Ток войсках". Неделю назад "Ахмат" в Судже исполнял лезгинку, стреляя в воздух. Где сейчас эти люди лично мне не известно", - заявил разъяренный пропагандист. Видео дня

По его словам, воюют пограничники и местные. Они же и попадают в плен. Кроме того, оружие сил прикрытия границы - только стрелковое. Тяжелого вооружения российские силы на этом участке не имеют.

"Ситуация - непростая", - констатировал пропагандист.

"Прорыв" в Курскую область

Как сообщал УНИАН, 6 августа появились сообщения о боях на границе с Россией. Российские провоенные каналы обвинили Украину в прорыве границы, однако в Генеральном штабе Вооруженных сил не комментировали эту информацию.

Министерство обороны России сообщило, что "противник пытался прорваться", однако "войска понесли значительные потери и отступили". Вскоре они удалили этот фрагмент из своего Telegram-канала.

Вечером врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что на границе сохраняется напряженная обстановка, продолжаются бои.

Российские Z-паблики заявили, что ВСУ заняли населенные пункты Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово в Суджанском районе Курской области.

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