'Тяжелая ситуация': Z-каналы заявили, что ВСУ заняли несколько сел Курской области

Россияне также утверждают, что украинское командование якобы продолжает перебрасывать резервы.

Российские Z-паблики заявили, что ВСУ заняли населенные пункты Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово в Суджанском районе Курской области.

Как пишет Астра со ссылкой на несколько Z-ресурсов, "сохраняется тяжелая ситуация" в Суджанском районе. На северо-западном участке подразделения ВСУ якобы заняли населенные пункты Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово.

Линия контроля на трассе Рыльск - Суджа доподлинно неизвестна. По версии россиян, на юго-восток ВСУ якобы смогли расширить зону контроля по трассе 38К-004, продвинувшись в направлении западного пригорода Суджи - Гончаровки. По неподтвержденным данным, в населенном пункте продолжаются бои.

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"Напряженная ситуация сохраняется в хуторе Олешня - там российские военнослужащие практически в полном окружении ведут ожесточенные бои с бесчисленным противником. По предварительной информации, всего на подконтрольной ВСУ территории Курской области находится до 400 членов украинских формирований", - пишет канал.

Россияне также утверждают, что украинское командование якобы продолжает перебрасывать резервы. Также паблики заявили, что фиксируется большое скопление украинских формирований в Юнаковке, откуда они через Басовку направляются в Свердликово или в сторону Гончаровки.

Канал "Рыбарь" заявляет, что всего вдоль границы командование ВСУ сосредоточило до двух тысяч членов украинских формирований. Частично эту информацию подтверждает канал "Оперативные сводки".

"Друзья, то, что они проникли в Свердликово, это правда, у меня там живут родня и одноклассница", - утверждает жительница Курской области.

Тем временем в курских пабликах и каналах растет количество публикаций с просьбой найти и помочь вывезти родственников из населенных пунктов, которые, по данным местных жителей, остались без связи.

По словам родственницы жителей Свердликова в Суджанском районе, с которой ранее поговорила ASTRA, там до сих пор остаются ее бабушка с дедушкой. Связи с ними нет, в населенном пункте отсутствует свет, вода и газ. Выехать, по ее словам, смогли не все, а те, кто все же смог выбраться из атакованного села, выезжали на собственных автомобилях.

"Прорыв" в Курскую область

Как сообщал УНИАН, 6 августа появились сообщения о боях на границе с Россией. Российские провоенные каналы обвинили Украину в прорыве границы, однако в Генеральном штабе Вооруженных сил не комментировали эту информацию.

Министерство обороны России сообщило, что "противник пытался прорваться", однако "войска понесли значительные потери и отступили". Вскоре они удалили этот фрагмент из своего Telegram-канала.

Вечером врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что на границе сохраняется напряженная обстановка, продолжаются бои.

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