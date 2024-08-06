Российскую границу охраняли "ахматовцы" и срочники.

Только в Кореневском районе Курской области получили ранения не менее 15 бойцов спецподразделения "Ахмат", сообщает российский проект ВЧК-ОГПУ.

Журналисты со ссылкой на источник пишут, что вместе с "ахматовцами" границу охраняли срочники. "По оперативным каналам поступила информация, что раненых больше. Все они "рассредоточились" (разбежались) во время первых ударов и войска ВСУ прошли вглубь района", - говорится в сообщении.

В начале атаки в местных чатах написали, что на улицах уже находятся украинские танки, началась паника. Местные жители обвиняют глав районов во лжи, а также высказывают недовольство тем, что они не обеспечили своевременную эвакуацию.

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Власти заявляют, что люди якобы сами не захотели выезжать из приграничных районов. Возле границы больше всего повреждений получили здания пограничников и прилегающие дома. Собщается о гибели мужчины и 24-летней девушки, одного из срочников эвакуировали в тяжелом состоянии - он смог доползти до крайнего дома в селе Обуховка.

Бои в Курской области

Напомним, сегодня стало известно о новом "прорыве" украинско-российской границы в районе Курской области. В Генеральном штабе ВСУ это не комментировали.

В России официально признали это лишь вечером, сообщив, что отправили туда подкрепление. В сети сообщают о потерях оккупантов и поражении российского вертолета Ка-52.

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