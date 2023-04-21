Украинцы расценили проект россиян как попытку уравнять жертву и агрессора.

Русские актеры и общественные деятели, бежавшие на фоне полномасштабного вторжения в Украину из России, сделали серию снимков с предметами, которые привезли с собой из РФ. Однако сеть встретила фотосессию гневом и яростью. Некоторые заподозрили автора Сергея Пономарева в плагиате украинского проекта.

На странице оппозиционного движения "Настоящая Россия" в Facebook опубликованы фото актрисы Чулпан Хаматовой с портретом родителей и мягкой игрушкой, россиян Михаила Фишмана с теннисной ракеткой и Ильи Красильщика со сковородкой.

Сам фотограф Пономарев утверждает, что эти люди якобы публично осудили войну, и их голоса имеют решающее значение. "Новое поколение российских изгнанников разбросано по Европе и постсоветским республикам в надежде вскоре вернуться домой. Проект представляет собой серию портретов русских эмигрантов в окружении личных вещей, которые они взяли из дома".

Видео дня

Но украинских пользователей этот проект, лишенный каких-либо упоминаний о российской агрессии, убийствах украинских граждан оккупантами и ответственности за политику Кремля самих граждан РФ, возмутил.

Россиян обвинили, что те просто бежали из страны и пытаются уравнять страдания жертвы и агрессора:

"Вы не могли бы не выставлять ваши страдания до конца нашей победы? Вы реально не понимаете как выглядит этот контраст страдающих русских в европейских домах на фоне тысяч убитых людей, окровавленных детей, похищенных людей, людей, которых пытали, всего того, что сделано вашими гражданами, с вашего молчаливого согласия или при вашем активном участии, в наших городах?"

"Их голоса вообще не имеют значения в РФ, лишь используются за пределами РФ в качестве ширмы".

"Приезжайте страдать в Бахмут! Там ваши братья, одноклассники, коллеги, соседи. Будете рядом со своими".

"Проект - финалист международного конкурса!!! Мир, что с тобой? Есть ли еще чувство меры?"

"А что должно произойти, чтобы они вернулись домой? Если все они сбежали от борьбы и ответственности?"

"Украинцы должны разобраться с российским диктатором и военными, решить проблемы России, отдать жизнь за мир? И тогда бедные российские эмигранты смогут вернуться в свою Россию? Или как? Что означает их "надеясь вернуться домой?"

В противовес фотосессии россиян украинцы опубликовали коллажи с кадрами российско-украинской войны. В то же время в сети также утверждают, что проект Пономарева является плагиатом фотосессии украинских беженцев проекта "Домівка", опубликованной еще в ноябре 2022 года. Тогда украинцы показывали на фотокамеру, что успели забрать с собой, убегая от российских бомб и снарядов.

Поддержка россиянами войны против Украины - что известно

И хоть агрессию против украинцев поддерживает 75% россиян, в России растут пессимистические настроения по поводу будущего своей страны.

Это не мешает россиянам посещать пропагандистские акции, например, концерты с Путиным относительно незаконного "присоединения" украинских территорий.

За границей россиян часто разоблачают на поддержке "русского мира" армии захватчиков, а также в нападениях на украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: