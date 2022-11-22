Среди населения распространяется равнодушие и апатия.

В начале ноября в нескольких регионах России по заказу администрации президента РФ Владимира Путина провели закрытые фокус-группы об отношении граждан к войне.

Результаты свидетельствуют о том, что россияне "не испытывают оптимизма по поводу своего будущего и будущего страны". Об этом "Медузе" рассказали два источника, близких к Кремлю и знакомых с результатами исследования.

"Это не уход в оппозицию или полное неприятие "СВО" ("специальной военной операции" - УНИАН). Это равнодушие и апатия. Ничего не воодушевляет, ничего не тянет вперед. Только отстаньте от нас, не лезьте к нам", — объяснил один из собеседников.

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По мнению заказчиков соцопросов, это не связано с успешным контрнаступлением украинских войск и освобождением Херсона. В Кремле уверены, что россияне "устали от войны в принципе".

По данным источников, россияне все чаще задаются вопросами о причинах войны.

Поддержка россиян войны в Украине

В сентябре Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос об отношении россиян к войне. Согласно их данным, поддержка войны в Украине среди граждан РФ постепенно падает.

В ноябре украинская разведка сообщила, что 75 процентов россиян поддерживают агрессию РФ.

Как известно, с начала вторжения украинские военные ликвидировали 85 тыс. российских военных.

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