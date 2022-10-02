Кремлевский диктатор любит дорогие вещи.

Российский президент Владимир Путин снова отметился.

Как пишет издание "Верстка", на митинге в честь незаконного "присоединения" оккупированных регионов Украины Путин выступал в куртке Brioni за 435 тысяч рублей.

Brioni — один из любимых брендов президента РФ, пишут журналисты.

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Ещё один фаворит Путина — итальянский дом моды Loro Piana. В пуховике этого бренда стоимостью 1,5 млн рублей Путин обращался к народу на митинге в "Лужниках" в марте — после начала вторжения в Украину.

Попытка аннексии украинских территорий

Как писал УНИАН, 30 сентября Путин объявил о незаконной аннексии украинских территорий, позже вечером на Красной площади состоялся "патриотический" митинг с рашистскими артистами, триколором и пропагандистами.

Мероприятие посетило более 100 тысяч человек. Концерт в Офисе президента Украины назвали "адом", отметив, что "зло не останется безнаказанным".

Мир не признает отчуждения Россией четырех украинских областей, в стороне остались даже ближайшие союзники Москвы.

Уже на следующий день ВСУ освободили Лиман в Донецкой области, которая якобы вошла в состав РФ.

По мнению аналитиков из Института изучения войны, таким образом Путин хочет заморозить конфликт, стабилизировав положение РФ на линии фронта, чтобы через несколько лет с новой силой напасть на Украину, но уже имея территориальное преимущество.

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