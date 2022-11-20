Ситуация, как во времена Советского Союза – пропаганда направлена ​​на то, что врагом является Запад.

75 процентов россиян поддерживают агрессию Российской Федерации против Украины.

Такие показатели являются результатом кремлевской пропаганды. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, ссылаясь на интервью своего представителя Вадима Скибицкого изданию KysvPost.

Он отметил, что политика Кремля – это не политика всего населения РФ.

Видео дня

"Хотя, по некоторым оценкам, 75 процентов населения России поддерживают войну против Украины. Это результат кремлевской пропаганды в течение длительного времени, более 10 лет. Мы наблюдали такую ​​ситуацию во времена Советского Союза, такая же угроза. Кто враг? Запад. Это то же самое. Ничего нового", – сказал Скибицкий.

Война в Украине

Как сообщал УНИАН, ранним утром 24 февраля российские оккупационные войска вторглись в Украину. Власти РФ назвали полномасштабную войну против Украины "спецоперацией".

Офис генпрокурора зафиксировал гибель 8311 гражданских лиц в результате войны в Украине. Среди них 437 детей. Еще более 11 тысяч гражданских были ранены.

Россияне продолжают поддерживать войну в Украине, несмотря на то, что потери России на кровавой войне приближаются к 85 тысячам.

Вас також можуть зацікавити новини: