Соловьев обвинил в санкциях "наследником нацистской Германии".

Попавший под санкции ЕС российский пропагандист, член партии "Единая Россия" Владимир Соловьев обвинил в ограничениях "наследников нацистской Германии".

Об этом он заявил в эфире "Соловьев LIVE".

"Это что, в первый раз, когда цивилизованная Европа вводит против евреев санкции, в том числе против собственности? Уж чего-чего, а еврею не привыкать к такому отношению", - заявил Соловьев.

По словам пропагандиста, ЕС "идет дорогой Гитлера".

"То есть эти наследники нацистской Германии вводят санкции против журналиста? Ну естественно, они идут дорогой Гитлера, у которого личным врагом был Левитан", - добавил он.

Напомним, ранее "Радио Свобода" сообщило, что под новые санкции Евросоюза попали российские чиновники и пропагандисты, в том числе - руководитель пропагандистского Russia Today Маргарита Симоньян и кремлевский пропагандист Владимир Соловьев.

Полный список попавших под санкции опубликуют позднее 23 февраля. Новый пакет санкций ЕС был принят в связи с признанием Россией "ЛНР" и "ДНР".

Признание Путиным "ЛДНР"

Вечером, 21 февраля, российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего с Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы". Документы ратифицировал парламент РФ.

Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.

22 февраля Путин поручил ввести войска на оккупированный Донбасс. На вопрос, как далеко может зайти российская армия Путин ответил: "Предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно. Это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте. На земле, что называется".

По его словам, РФ признала "ЛДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей, что может быть сигналом готовности россиян к силовому захвату подконтрольных Украине территорий.

Вместе с тем российский президент усилил свое давление на Украину и Запад, заявив, что Киев должен отказаться от вступления в НАТО и "демилитаризоваться".

В Украине на уступки России не идут. Ряд стран мира и организаций осудили решение РФ легитимизировать своих наемников, многие государства ввели против причастных лиц санкции.

В то же время в случае дальнейшего вторжения на Россию ждут следующие пакеты ограничений.

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