22 февраля Путин поручил ввести на оккупированный Донбасс войска, хотя армия начала прибывать туда значительно раньше.

Под новые санкции Евросоюза попали российские чиновники и пропагандисты.

Об этом пишет Радио Свобода.

В среду 23 февраля ЕС намерен обнародовать согласованный всеми 27-ю странами-членами список физических и юридических лиц, против которых вводятся санкции.

Этим лицам заморозят активы на территории ЕС, запретят въезд в страны Европейского союза и транзит через них.

По данным источников Радио Свобода, в список вошел 351 депутат Госдумы, все они проголосовали за признание "ЛДНР", а также 24 физических и 3 юридических лица (банки "Россия", ВЭБ и Промсвязьбанк).

В список физических лиц вошли, в частности, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава администрации президента Антон Вайно, большая группа военных, а также вице-спикер Госдумы Петр Толстой, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, руководитель пропагандистского Russia Today Маргарита Симоньян и кремлевский пропагандист Владимир Соловьев.

Признание Путиным "ЛДНР"

Вечером, 21 февраля, российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего с Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы".

Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.

22 февраля Путин поручил ввести войска на оккупированный Донбасс. На вопрос, как далеко может зайти российская армия Путин ответил: "Предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно. Это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте. На земле, что называется".

По его словам, РФ признала "ЛДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей, что может быть сигналом готовности россиян к силовому захвату подконтрольных Украине территорий.

Вместе с тем российский президент усилил свое давление на Украину и Запад, заявив, что Киев должен отказаться от вступления в НАТО и "демилитаризоваться".

В Украине на уступки России не идут. Ряд стран мира и организаций осудили решение РФ легитимизировать своих наемников, многие государства ввели против причастных лиц санкции.

В то же время в случае дальнейшего вторжения на Россию ждут следующие пакеты ограничений.

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