Несчастное животное с трудом тащит сани и сильно хромает, а власти отказываются принимать меры.

В России "предприниматели" решили подзаработать на новогодних праздниках, но выбрали для этого весьма негуманный метод. На площадь в Челябинске они привезли хромого оленя. Несчастное животное заставляли катать сани с детьми.

Оленю не дают даже воду, животное хватало снег, чтобы хоть немного утолить жажду. Возмутительный ролик с жестоким издевательством появился в местном сообществе Челябинска в Instagram.

Хромающий олень тянул сани по кругу, с трудом передвигаясь. Состояние животного не смутило ни детей, которых усадили в повозку, ни родителей, которые еще и заплатили за издевательства над оленем деньги.

Прохожие обратили внимание на оленя и сняли инцидент на видео. Девушка попросила не издеваться над животным, но сотрудница, которая водила животное, практически не реагировала. Она посоветовала недовольным очевидцам обратиться к начальству.

Читайте также"Не видела их будущее": россиянка придушила и вынесла на мороз собственных детей (фото)После этого в социальных сетях появилась информация о том, что жители Челябинска решили обратиться к властям города. Но те спасать оленя и наказывать его владельцев отказались. В мэрии заявили, что владелец животного имеет договор и все документы. Помимо этого власти указали, что именно хозяин имеет право решать судьбу оленя.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Варшавском зоопарке родился крошечный яванский олень, размером с ладошку.

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