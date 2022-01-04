По его словам, Бог наказывает, чтобы вразумить.

Российский священник заявил, что пандемия коронавируса - это "предупреждение от Бога".

Руководитель группы по вакцинации и преодолению последствий пандемии Синодальной комиссии по биоэтике, кандидат биологических наук, священник Владимир Духович рассказал об этом в интервью РИА Новости.

"Вся эта пандемия – это явное предупреждение от Бога, чтобы род человеческий понял, что с ним может произойти за то, что он от Бога отказывается", - сказал священник.

Он уверен, что в наказании в виде пандемии виноваты люди.

Читайте такжеВ России медсестра избила школьника за отказ от инъекции"Так было на протяжении всей библейской истории: как только богоизбранный народ отворачивался от Бога, следовало наказание. Отход от Бога в том, что во главу угла люди вместо него поставили себя и свои страсти. И надо понимать, что Бог наказывает, чтобы вразумить! Поэтому, когда люди поймут, что без вины наказания не бывает, и покаются в том, что отошли от Бога, пандемия закончится", - отметил Духович.

Ранее сообщалось, что в России 46-летний настоятель храма на протяжении 10 лет домогался к троим приемным дочерям.

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