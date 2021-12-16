Работники зоопарка поражены быстрым пополнением в семье канчилей.

У пары яванских оленей, живущих в Варшавском зоопарка, родился малыш.

Об этом сообщили на странице зоопарка в Facebook.

Яванские олени (также известные как канчиль или олень-мышь) - самое маленькое парнокопытное на планете.

Читайте такжеВ Одесской области экологи поселили на заповедном острове стадо оленей (фото)Самец яванского оленя, Арнольд, живет в Варшавском зоопарке с 2020 года. В июле к нему поселили самку Линду.

Малыш появился у пары всего через 4 месяца после первой встречи - 2 декабря. Это произошло прямо на глазах посетителей.

"Интересными были и обстоятельства самого рождения, ведь... Оно произошло на глазах постоянных гостей, которые не ожидали такого сюрприза во время своего визита в зоопарк в четверг", - рассказывают в зоопарке.

У детеныша пока нет имени, пол тоже еще определили. Сейчас рост новорожденного - всего 10 сантиметров, а вес - менее 0,5 кг. Когда он вырастет, длина его тела достигать около половины метра, а высота - 20-25 см.

Ранее в зоопарке в Новом Орлеане родился малыш тапира Брэда - это редкий вид животных.

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Автор: Анастасия Печенюк