Оккупанты увезли енота из херсонского зоопарка. Сейчас он живет в расположении ВДВ захватчиков.

Российские военные показали енота, которого украли во время выхода из Херсона, когда им на пятки наступали ВСУ.

В российском телеграм-канале Mash опубликовали видео с енотом. Оккупанты утверждают, что зверушка теперь живёт среди российских десантников и вернётся на "малую родину" только в их рядах.

"Перед вами - енот из херсонского зоопарка, успевший стать символом последних недель "СВО". Одни говорят, что его постыдно украли, другие — предлагают обменять на одесский памятник Екатерине II", - говорится в подписи к видео.

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Как утверждают российские военные, они "одинокого и брошенного хвостатого на самом деле не воровали".

"Наши солдаты увидели его при отступлении на правый берег Днепра и решили сохранить ему жизнь — забрали с собой. И вот он в расположении ВДВ, ходит по ночам в разведку (ведь видит лучше любого тепловизора), и спит в подсумке для сброса магазинов. Питается свежей рыбой от местных рыбаков, оставляя её головы в спальниках парней, а ещё — орешками, курицей и виноградом", - говорят оккупанты.

В Телеграме рашисты ему даже выбирали имя и позывной. Подписчики канала "Енот из Херсона" назвали зверя "Енотом" и дали кличку "Херсон". Говорят, что отдавать "Херсона" никому не собираются.

"Енота мы никому не отдадим. Енот останется с нами", - говорит на видео один из российских военных.

Енот из Херсона: история похищения животного россиянами

После выхода российских войск из Херсона пропагандистка Анна Долгарева 12 ноября призналась, что ее "товарищ" во время бегства из города перед наступлением ВСУ украл енота из местного зооуголка. Это событие стало поводом для многочисленных шуток в сети.

Основатель движения UAnimals Александр Тодорчук 13 ноября поделился новыми подробностями истории: "Следует уточнить, что енота из зоопарка Херсона украл не просто какой-нибудь глупый солдат, а именно российское командование. В Крым они вывезли большую часть коллекции зоопарка: от ламы и волка до осла и белок".

Директор парка львов "Тайган" и зоопарка "Сказка", крымский бизнесмен Олег Зубков заявил, что это он с командой вывозили животных из Херсона. Он готов вернуть их, как только "власти Херсона" будут готовы восстановить местный зоопарк.

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