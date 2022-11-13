Енота из зоопарка Херсона украл не просто солдат, а именно российское командование, сообщил основатель движения UAnimals Александр Тодорчук.

Российские оккупанты похитили из Херсонского зоопарка большинство животных.

Об этом в Facebook сообщил основатель движения UAnimals Александр Тодорчук.

"Следует уточнить, что енота из зоопарка Херсона украл не просто какой-нибудь глупый солдат, а именно российское командование. В Крым они вывезли большую часть коллекции зоопарка: от ламы и волка до осла и белок", - сообщил он.

В комментариях к заявлению Тодорчука пользователи соцсетей пишут, что похищенные звери находятся в зоопарке "Тайган" (Крым).

Кража енота из Херсонского зоопарка

Ранее сообщалось, что о краже енота сообщила некая российская пропагандистка Долгарева. По ее словам, ее товарищ-оккупант при отступлении из Херсона украл из местного зоопарка енота.

Эта новость быстро разлетелась по соцсетям, вызвав шквал шуток и мемов. Украинцы предупредили, что енот "работает на СБУ", и вор еще пожалеет о том, что его украл. Также россиянам предложили обменять животное на десять пленных.

Некоторые пользователи предположили, что россиянам понадобилась животное, чтобы стирать носки, как в мультфильме про Крошку-енота, или назначить его "председателем правительства Херсонской области в изгнании".

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