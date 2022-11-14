По его словам, три павлина, два фазаны, цесарки, две волчицы, лама и ослица Даша обязательно вернутся в Херсон.

Директор парка львов "Тайган" и зоопарка "Сказка", крымский бизнесмен Олег Зубков заявил, что он и его команда вывозили из Херсона енота и других животных.

Он отметил, что это временная эвакуация, и животных обязательно вернут, сообщает "Крым.Реалии".

"Позвонили из Херсона. А я не знал, что в Херсоне есть вообще какой-то зооуголок или зоопарк... знал про Николаевский зоопарк, часто бывал там, и мимо Херсон проезжал. Но, оказывается, там есть зооуголок, где были любимые херсонцами животные. Две волчицы, ослица Даша, а также в торговом центре был зооуголок, сгорел... Мы немедленно собрались. Меня выпустили под подписку. Мы погрузили животных, успокоили, что это временная эвакуация. Сожалею о гибели животных, сердце разрывается. Сейчас они в хороших условиях, в "Тайгане", – рассказал Зубков.

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По словам бизнесмена сейчас вывезены из Херсона еноты находятся на временном содержании".

"Я верну их сразу, как только власть Херсона даст команду, которая может их принять. Еще три павлина, два фазана, цесарки, две волчицы, лама и ослица Даша", – отметил он.

Кража енота из Херсонского зоопарка

Как ранее сообщал УНИАН, о краже енота сообщила некая российская пропагандистка Долгарева. По словам женщины, ее товарищ-оккупант при отступлении из Херсона украл из местного зоопарка енота.

Новость быстро разлетелась по соцсетям, вызвав шквал шуток и мемов. В частности, украинцы предложили россиянам обменять животное на десять пленных.

Позже основатель движения UAnimals Александр Тодорчук заявил, что енота из зоопарка Херсона украл не просто солдат, а именно русское командование.

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