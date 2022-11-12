Пользователи предположили, что россиянам понадобилось животное, чтобы назначить его "председателем правительства Херсонской области в изгнании".

Российская пропагандистка Анна Долгарева сообщила единственную "хорошую новость" после бегства оккупантов из Херсона.

В Telegram Долгарева сообщила, что ее "товарищ", "отступая" из Херсона с оккупационными войсками, украл из зоопарка енота.

"У меня очень просили хороших новостей по Херсону. Но единственная хорошая новость в том, что мой товарищ успел украсть енота из херсонского зоопарка", – написала пропагандистка.

Эта новость быстро разлетелась по соцсетям, вызвав шквал шуток и мемов.

Пользователи предположили, что россиянам понадобилась животное, чтобы стирать носки, как в мультфильме про Крошку-енота, или назначить его "председателем правительства Херсонской области в изгнании". Также в сети уже возникло предположение, что животное обменяют на пленных россиян.

Отметим, что ситуация с украденным енотом выглядит очень странно, поскольку ранее росСМИ отчитались о вывозе оккупантами всех животных из херсонского зоопарка во временно оккупированный Крым.

Но жадность рашистов, видимо, не унять. Раньше появилось видео "похищения" российскими военными детского паровозика.

При этом россияне, вывозя животных и детские аттракционы, бросили свою военную технику. Так, накануне УНИАН публиковал кадры брошенного вертолета в аэропорту "Херсон" - это первый трофейный Ми-8 в ВСУ.

Как сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк, сегодня ВСУ на освобожденных территориях юга нашли российские танки, артиллерию и другую технику, которую россияне не смогли переправить через Днепр во время отступления.

Война в Украине: освобождение Херсона

11 ноября в Херсон, который был под оккупацией с начала войны, зашли украинские военные.

Владимир Зеленский назвал 11 ноября "историческим днем", поскольку Украина вернула Херсон.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что уход оккупантов на Херсонщине состоялся под натиском ВСУ.

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