Путин сам не будет есть какой-то хлеб на чужой земле, отметил Сергей Жирнов.

В Беларуси возле самолета с Александром Лукашенко встречался не президент РФ Владимир Путин, а его двойник.

Такое мнение высказал экс-сотрудник КГБ и разведки РФ Сергей Жирнов, отметив, что Путин - параноик.

"Путин сам не будет есть какой-то хлеб на чужой земле неизвестно откуда. Значит, либо это двойник приземлился, а Путин в это время выходил из другого трапа и тихо, спокойно на советских "Жигулях" 30-летней давности уезжал куда-то в резиденцию. А вот двойник общался с Лукашенко, целовался с ним, обнимался и прочее". - отметил Жирнов.

Он уверен, что с Путиным происходит "что-то не то".

"Путин, который Макрона сажал за семь метров от себя и заставлял людей сдавать кал и ждать две недели прежде, чем к нему подойти. А тут он со всеми обнимается и летает куда угодно. Уверенности, что это настоящий Путин, нет. Или если это настоящий Путин, то у него что-то происходит совсем не то. Кстати, заметно, что у него происходит что-то не то".

Двойники Путина: что сообщалось

Как отмечал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, президент России Владимир Путин использует по меньшей мере трех двойников. Для большего сходства с главой Кремля им сделали пластические операции.

Также ранее сообщалось, что в сети часто ходят слухи о том, что президент России Владимир Путин умер или серьезно болен и панически боится смерти, а потому на встречи с мировыми лидерами ездят его двойники. При анализе внешности двойников Путина становятся заметны изменения на лице, в походке и даже в росте.