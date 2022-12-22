В Иерусалиме надеются, что будет найден способ как можно быстрее положить конец войне в Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Главной темой стала война в Украине и предотвращение передаче Ирану ядерного оружия.

"Президент России Владимир Путин недавно позвонил избранному премьер-министру Биньямину Нетаньяху и поздравил его с победой на выборах и формированием правительства. Лидеры двух стран обсудили ряд вопросов, главный из которых – война на Украине", - сообщает издание NEWSru.

При этом Нетаньяху заявил Путину, что он надеется на скорейшее прекращение войны в Украине. Он также заверил, что готов предотвратить получение Ираном ядерного оружия.

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"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с лидером победившей на парламентских выборах в Израиле партии "Ликуд" Биньямином Нетаниягу. Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международной ситуации. Выражена обоюдная уверенность, что российско-израильские отношения будут и далее поступательно развиваться, а контакты на различных уровнях продолжатся. Владимир Путин поздравил Биньямина Нетаниягу и всех израильтян с отмечаемым в эти дни иудейским праздником Хануки", - заявили в свою очередь в России.

Позиция Израиля по войне в Украине - что известно

Иерусалим с первых дней полномасштабной войны РФ против Украину решил быть нейтральным. В октябре премьер-министр Израиля Яир Лапид и вовсе заявил, что его страна не будет поставлять в Украину вооружение.

Позже израильский министр обороны Бени Ганц после телефонного разговора с украинским коллегой Алексеем Резнковым заявил, что Иерусаим все же поможе Киеву, но системы ПВО не даст.

В свою очередь президент Владимир Зеленский призвал Израиль определиться на чьей же они стороне.

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