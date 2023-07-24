Он считает, что с Лукашенко встретился двойник российского президента.

Российский президент Путин теперь вынужден доказывать людям, что у него нет двойников.

Такое мнение высказал писатель и политтехнолог Михаил Шейтельман. Он напомнил, что во время визита в Крондштат Путин встретился с "простыми" людьми на улице. Российские пропагандисты показали сюжет, в котором человек из толпы спрашивает его: "Владимир Владимирович, а как же карантин?".

"Путин отвечает им: "Люди же важнее, чем карантин". Вы думаете, что это просто шутка, заготовленная заранее для Путина? Понятно, что это подставные люди, специально спрашивают, он специально отвечает. Но нет, все гораздо хуже. Ведь это та ситуация, когда Путин вынужден лично доказывать, что это не двойник, что у него нет двойников", - сказал Шейтельман.

По мнению политтехнолога, "фотосессия" Путина и Лукашенко на площади дожна была продемонстрировать, что российский президент "настоящий".

"Чем занят президент России? Старательно доказывает, что он не верблюд, что он не двойник", - добавил писатель, отметив, что на встрече с Лукашенко, скорее всего, был двойник Путина.

Двойники Путина: что известно

Слухи о наличии двойников у российского президента ходят давно, в сети даже публиковали их клички - "говорун", "удмурт", "дипломат" и "банкетный".

Люди замечали, что на разных мероприятиях у Путина может меняться форма ушей или носа. Кроме того, двойники ведут себя иначе.

О двойниках президента РФ говорил и глава украинской разведки Кирилл Буданов. По его словам, двойник Путина приезжал в оккупированный Мариуполь и выступал на параде 9 мая.

Известно, что перед встречей с Путиным люди из его окружения не только сидят на карантине, но и сдают различные медицинские анализы.

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