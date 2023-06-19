Эксперт рассказал, как он отличает двойников с психологической и физиологической точки зрения.

Кандидат психологических наук, специалист по психодиагностике Дмитрий Попов рассказал, действительно ли президент РФ Владимир Путин снова прибегает к услугам двойников, а также объяснил, как их отличить от настоящего диктатора.

"На встрече с военкорами я увидел реального бункерного, то есть того, который принимал доклад по Мариуполю, встречался с Си, того кто проводил вот это проклятое заседание 22 февраля, на котором постановили атаковать Украину. А на форуме уже был двойник. Для меня это большая загадка, но это реально бункерный. Я не знаю, оригинал ли это, тот, который пришел к власти в начале нулевых. Потому что все-таки отличия очень серьезные, ботокс чудеса творит", - сказал он эфире.

Попов отметил, что этот "бункерный" очень неплохо выглядит физически.

"То есть там все наши пожелания и надежды на то, что у него какие-то приступы, какие-то очень серьезные прогрессирующие заболевания, они не оправдываются", - добавил он.

Эксперт рассказал, как он отличает двойников с психологической точки зрения.

"Я их отмечаю поведением: бункерный очень боится за свою жизнь. По всей видимости у него есть какое-то действительно хроническое заболевание, потому что периодически у него не работает правая сторона тела, правая рука и реже правая нога. Но правая рука отказывает очень часто. Путин когда выходит на публику, он старается быть очень дистанцированным от всех, кто бы то ни был, или же они проходят какой-то карантин. Поэтому встречался с Макроном с секретарем ООН за этим столом, как футбольное поле, на этом он находился на расстоянии около 50 метров. Двойник, который уже принял два парада, это в этом году и в прошлом году на 9 мая, он лезет еще и к престарелым людям, которые ну точно полны бактерий и вирусов под завязку", - сказал Попов.

Он отметил, что когда настоящий "бункерный" вариант, то челядь и некоторые лидеры как Лукашенко знают, кто перед ними и ведут себя по-разному.

"Также я измеряю следующие расстояния на лице, неважно, какая проекция, потому что я беру не само расстояние, а их соотношение между собой. Это расстояние от переносицы до макушки, от переносицы до подбородка, расстояние между краями глаз, расстояние между висками и соотношение всех этих вещей между собой. Эти соотношения показывают нам цифры с разницей в несколько сотых, если это один и тот же человек, если разные люди - то разница в десятых. То есть она существует и вот таким образом я их отличаю", - добавил психолог.

Двойники Путина - детали

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что президент России Владимир Путин использует по меньшей мере трех двойников. Для большего сходства с главой Кремля им сделали пластические операции.

На атаку по Москве реагировал не Путин, а его двойник с позывным "Удмурт". Однако он во всеуслышание спалился. На проколы указал публицист и писатель Михаил Шейтельман.

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