Путин "начал мягче формулировать свое отношение к войне".

Если о потере Харьковской области российское командование еще сможет умолчать, то поражение под Херсоном пошатнет кремлевский режим.

Об этом в эфире FREEDOM рассказал писатель и политтехнолог Михаил Шейтельман.

Публицист отметил, что уже сейчас заметно изменение риторики по ситуации на войне чиновниками Путина.

"Вчера Песков впервые, когда у него спросили о Херсонщине, ответил: обращайтесь к Коношенкову. Такого не было никогда за все время войны… Все было ответственностью Путина, его собственностью. И вот вдруг оказалось, что война не в его власти. Поэтому это огромная новость: они впервые начали перекладывать ответственность публично. Администрация президента скидывает из себя ответственность за войну", - объяснил Шейтельман.

По наблюдению писателя, Путин "начал мягче формулировать свое отношение к войне": "Он раньше говорил "мы еще ничего не начинали". А вот недавно сказал: "мы ничего не начинали", то есть ничего не обещает в будущем".

У РФ в самом деле есть шанс промолчать, когда Кремль окончательно потеряет контроль над частью Харьковской области.

"Они (пропагандисты) мало использовали этот кусок Харьковской области в целях пропаганды. Это связано с первым поражением под Харьковом – когда обещали "взять" Харьков, но сами бежали. Поднимать тему было неудобно", - добавил публицист.

Ситуация будет кардинально другой в случае неудач под Херсоном.

"В Херсоне поражение будет знаковым абсолютно. Херсон – это будет мощный удар по Путину. Даже сегодня власть Путина, мягко говоря, неустойчива. Его нельзя будет замолчать. Придется придумывать историю: они выведут войска, чтобы ВСУ перестали убивать рыбу и экосистему Днепра", - подытожил писатель.

Война в Украине: актуальные данные

ВСУ официально пошли в контрнаступление на юге в конце августа. По состоянию на 9 сентября, по подсчетам Института изучения войны, защитники отбили у врага 2,5 тысячи квадратных километров.

По словам представительницы ОК "Пивдень" Натальи Гуменюк, ВСУ на разных направлениях на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.

Контрнаступление на юге продолжается одновременно с операциями украинских сил на линии Харьков – Изюм. Украинские силы продолжают ежедневно атаковать российские понтонные и паромные переправы на юге, однако сохраняют суровую оперативную тишину.

8 сентября ВСУ официально отчитались президенту об освобождении Балаклеи Харьковской области. Утром, 10 сентября, появилась информация об освобождении Купянска.

По мнению аналитиков, украинские войска могут создать угрозу окружения сил противника в Изюме. Британские разведчики, в свою очередь, констатируют, что нападение ВСУ под Харьковом было для россиян неожиданным.

Пока российское командование ответило демонстрацией стягивания "резервов" к разбитым группировкам.

США вечером 9 сентября впервые назвали действия ВСУ возле Херсона "контрнаступлением". Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что считает операцию Вооруженных сил Украины "вдохновляющей", а глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли видит в ней "устойчивый прогресс".

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 52 150 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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