США хотели бомбить Советский Союз ядерными бомбами на воздушных шарах: как это возможно

По словам экспертов, использование воздушных шаров для доставки такого оружия имеет очень серьезные недостатки.

В 1950-х годах в США активно искали альтернативные способы доставки оружия массового поражения на территорию противника. Дело в том, что бомбардировщиков было недостаточно, а без последствий летать над Советским Союзом на таких самолетах не получилось бы.

Как пишет Defense Express, из-за этого одним из вариантов доставки ядерного оружия к цели в 1950-х годах рассматривались воздушные шары.

"После запуска на высоте его должны были подхватить заранее определенные потоки ветра, которые несли бы шар к самой цели вглубь территории врага. На тот момент идея бомбардировок с воздушных шаров была уже не новой. Еще во время Второй мировой войны Япония применяла воздушные шары с зажигательными бомбами "Фу-Го", которая полностью провалилась. Позже и сами американцы имели опыт с запуском воздушных шаров вглубь территории врага", - напомнили эксперты.

Видео дня

По словам аналитиков, американцы запускали в СССР разведывательные воздушные шары в рамках проекта Mogul и Moby Dick с микрофонами для слежения за ядерными испытаниями, а впоследствии и с камерами для аэрофотосъемки.

"На основе этого опыта затем в 1954 году был разработан специальный воздушный шар WS-124A "Летающее облако", который был предназначен для доставки оружия массового поражения в СССР", - подчеркнули в Defense Express.

В то же время, как говорят эксперты, применение воздушных шаров для доставки такого оружия имеет очень серьезные недостатки, поскольку для запуска нужно ждать специальный ветер, после чего вовремя запустить много воздушных шаров и надеяться, что они долетят до цели, а также думать, что ветер изменится и по пути их не сбит.

Кроме того, шары должны четко держать одну высоту, ведь в противном случае они попадут в другие потоки ветра и их вообще может унести в другую страну.

"Всего было построено около 40 единиц WS-124A для проведения испытаний. Но очень быстро стало понятно, что точность таких средств оставляет желать лучшего. Отклонение от района цели могло составлять несколько сотен километров, а до района долетали единицы", - отметили аналитики.

Впоследствии Национальная лаборатория Sandia провела официальное исследование, которое опубликовано в 1957 году под названием Feasibility of weapon delivery by free balloons. Тогда ученые проанализировали некоторые важные проблемы, актуальные для такого оружия, как точность. После этого они поняли, что теперь такие воздушные шары с бомбами неэффективны.

"Точность была настолько низкой, что речь не могла даже идти об поражении городов, не говоря уже об отдельных предприятиях. Вероятность того, что шар пролетит хотя бы рядом с целью, стремительно приближалась к нулю, а мощность зарядов ограничена", - добавили в издании.

Также интересным фактом является то, что в 1957 и 1958 годах в США проводились ядерные испытания в рамках операций Plumbbob, Hardtack I и Hardtack II, во время которых несколько десятков раз испытали атмосферный взрыв с аэростата.

"Именно в это время начали появляться первые межконтинентальные баллистические ракеты, которые могли быстро доставить значительно более мощный ядерный заряд, с гораздо большей точностью. Поэтому о такой идее со смертоносными воздушными шарами просто со временем забыли", - подытожили в Defense Express.

Другие материалы об оружии

Как писал УНИАН, в начале января этого года Россия впервые применила против Украины ударный БПЛА "Герань-5". В ГУР отметили, что противник использовал в этом дроне 12-канальную систему спутниковой навигации "Комета", трекер на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/4G модемов.

"Как и в случае с предыдущими "Геранями", этот БПЛА сложно считать собственной разработкой Российской Федерации. Зафиксировано существенное конструктивное и технологическое сходство с иранским беспилотником Karrar", - добавляют в разведке.

В то же время офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский заявил, что для удара по Украине РФ собрала "Орешник" из старых советских ракет. По его словам, Россия также могла модернизировать некоторые виды межконтинентальных баллистических ракет.

"Потому что если бы Россия применяла обычную баллистическую ракету даже средней дальности, она не сообщала бы США о том, что она собирается это сделать. Накануне РФ сообщила об этом Соединенным Штатам, после чего страна уведомила своих граждан на сайте посольства Украины о том, что существует угроза для жителей нашего государства", - отметил эксперт.

Вас также могут заинтересовать новости: