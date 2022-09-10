Пострадали несколько домов.

Сегодня в половине седьмого вечера оккупанты обстреляли из РСЗО Холодногорский район Харькова.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синєгубов.

По его словам, в результате обстрела есть один раненый.

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"Призываем оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналов тревоги!",- подчеркнул председатель ОВА.

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что есть один погибший.

"Есть информация об одном погибшем в результате обстрела Холодногорского района. Пострадали несколько частных домов, в одном из них пожар", – написал он.

По предварительной информации Терехова, было два прилета – в жилой дом и в административно-производственное помещение.

Обновлено (19:12): Синегубов сообщил, что, по последним данным, 1 человек погиб, 2 – получили ранения.

"На месте работают экстренные службы", – добавил он.

Обновлено (19:25): По словам городского головы Терехова, обстрел Холодногорского района продолжается.

"Снова прилет и снова в частный дом. Там пожар. Информации о пострадавших пока нет", – написал он.

Ситуация на Харьковщине

Одновременно с контрнаступлением ВСУ на юге продолжаются операции украинских сил на линии Харьков – Изюм.

8 сентября ВСУ официально отчитались президенту об освобождении Балаклеи Харьковской области. Утром 10 сентября появилась информация об увольнении Купянская.

По мнению аналитиков, украинские войска могут создать угрозу окружение сил противника в Изюме. Британские разведчики, в свою очередь, констатируют, что нападение ВСУ под Харьковом было для россиян неожиданным.

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