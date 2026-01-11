Оружие со многими нюансами: какие ограничения есть у ракет 'воздух-воздух' в современной войне

Эффективное поражение целей происходит на гораздо меньших расстояниях, чем заявленные максимакльные дальности.

Ракеты класса "воздух-воздух" могут поражать цели на расстоянии более 100 км, однако в современной войне они сталкиваются с ограничениями, связанными с погодой, рельефом местности, надежностью каналов связи и средствами радиоэлектронной борьбы. Как пишет Wion, эффективное поражение целей происходит на гораздо меньших расстояниях, чем заявленные максимальные дальности.

Максимальная дальность не является эффективной дальностью

Ракеты, имеющие дальность более 100 километров и предназначенные для поражения целей за пределами прямой видимости, редко достигают цели на таких расстояниях. Эффективное поражение целей обычно происходит в пределах зоны, которая составляет примерно одну треть максимальной дальности.

Ракеты не могут поражать наземные цели

Ракеты класса "воздух-воздух" предназначены исключительно для поражения воздушных целей. Эти системы вооружения не могут уничтожать наземные установки, транспортные средства, корабли или сооружения. Для таких задач существуют отдельные боеприпасы класса "воздух-земля", использующие различные технологии наведения и боеголовки.

Погода значительно снижает эффективность ракет

Ракеты с инфракрасным наведением плохо работают в условиях облачности, дождя и тумана, поскольку тепловые сигнатуры двигателей становятся невидимыми. Ракеты с радиолокационным наведением испытывают трудности в условиях суровой погоды, которая ухудшает распространение электромагнитного излучения.

Поле зрения головки самонаведения создает слепые зоны

Головки ракет обладают ограниченным полем зрения. Маневрирование целей за пределами этого конуса обзора приводит к потере захвата цели.

Низкая высота ухудшает работу радара

Ракеты с радиолокационным наведением теряют эффективность близко к поверхности, поскольку электромагнитные отражения от гор, зданий и растительности мешают обнаружению цели.

Зависимость от канала передачи данных создает уязвимость

Современные ракеты, предназначенные для поражения целей за пределами прямой видимости, полагаются на непрерывное обновление канала передачи данных до того, как их головки самонаведения захватят цель. Если сетевые соединения заглушены, повреждены или прерваны, ракеты не могут обновлять свои траектории полета для перехвата маневрирующих целей, это резко снижает точность ракеты.

Ракеты не могут гарантировать поражение целей, управляемых опытными пилотами

Исторические данные из Вьетнама показали, что вероятность поражения целей ракетами класса "воздух-воздух" составляет всего 12,8%, несмотря на тысячи произведенных выстрелов. Современные пилоты, использующие маневры уклонения, дипольные отражатели и тепловые ловушки, еще больше снижают вероятность попадания. Ни одна ракета не гарантирует поражение маневрирующей цели.

Высотные ограничения характеристик ракет

На высоте более 8 километров маневренность ракет снижается из-за разреженной атмосферы, влияющей на эффективность управляющих поверхностей. Ракетные двигатели также плохо работают на экстремальных высотах, где плотность кислорода снижается.

Ракеты требуют точности информации перед запуском

Ракеты зависят от точных данных о положении цели перед запуском. Если информация перед запуском неверна или устарела, ракеты могут промахнуться даже в пределах своих зон.

Системы радиоэлектронной борьбы снижают вероятность поражения цели

Современные самолеты несут контейнеры с помехами, устройства для выброса дипольных отражателей и системы тепловых ловушек, которые дезориентируют наведение ракет. Эти средства радиоэлектронной борьбы значительно снижают эффективность ракет, требуя от пилотов запуска нескольких ракет или действий на более близких дистанциях для обеспечения попадания.

