Киевлян просят не выходить в город без крайней необходимости: какова причина

Сейчас в столице очищают от снега дороги и тротуары и обрабатывают их противообледенительными средствами.

Жителей Киева 11 января призвали без особой необходимости не передвигаться по городу и по возможности не пользоваться личными автомобилями во время непогоды, чтобы избежать пробок и ускорить работу коммунальных служб, а также чтобы избежать травматизма. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что сейчас дороги и тротуары столицы расчищают 192 единицы спецтехники КК "Киевавтодор", также их обрабатывают противоскользящими средствами.

"В первую очередь очищают от снега и обрабатывают противоскользящими средствами главные магистрали, мосты, спуски и подъемы. 304 работника в составе 49 бригад по ручной уборке очищают от снега и обрабатывают остановки, узкие тротуары, лестницы, островки безопасности, пешеходные переходы", - пояснили в КГГА.

Что касается придомовых территорий, то, как отмечается, их очищают и обрабатывают работники коммунальных управляющих компаний. В парках и скверах сейчас задействовано 10 единиц техники и 296 работников "Киевзеленстроя".

"Призываем киевлян без особой необходимости не передвигаться по городу, по возможности не пользоваться собственными автомобилями во время непогоды, отдав предпочтение общественному транспорту. Это поможет избежать пробок в столице и существенно ускорит работу коммунальных служб и спецтехники, которые убирают и обрабатывают улично-дорожную сеть", - обратились в администрации.

Если же остаться дома нет возможности, то там просят быть максимально внимательными и следовать советам, которые помогут избежать травматизма во время гололеда.

"В случае значительного ухудшения погодных условий могут ограничить въезд крупногабаритного транспорта в город", - предупредили в ведомстве.

Погода в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Украине в понедельник самые сильные морозы будут на крайнем севере - ночью они достигнут -18...-24 градусов. -18...-24. На юго-западе будет -7...-12 градусов, в южной части - -4...-6 градусов. В целом по Украине в ближайшую ночь ожидается температура -12...-18 градусов.

Днем в северной части ожидается -7...-13 градусов, на остальной территории -3...-9 градусов, на юге -2...-4 градуса. В большинстве областей Украины будет без осадков, только в западных областях пройдет снег.

Диднеко отметила, что в Киеве понедельник ожидается очень холодным: ночью будет -14...-18, днем -10...-13 градусов, без осадков.

