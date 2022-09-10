Украинские силы, вероятно, зачищают ячейки дезорганизованных российских войск, оказавшихся в зоне быстрого наступления ВСУ.

По состоянию на 9 сентября ВСУ отвоевали у российский оккупантов около 2500 квадратных километров в Харьковской области во время контрнаступления.

Об этом говорится в докладе американского Института исследования войны (ISW).

Как пишет ISW, украинские силы, вероятно, зачищают ячейки дезорганизованных российских войск, оказавшихся в зоне быстрого наступления украинских войск на Купянск, Изюм и реку Оскол.

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Контрнаступление на Харьковщине, вероятно, побудило президента России Владимира Путина созвать 9 сентября встречу с высшими российскими силовиками и политическими деятелями. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать ситуацию вокруг Балаклеи и другие события в зоне "спецоперации".

Аналитики также отметили, что контрнаступление в Херсонской области продолжается одновременно с операциями на линии Харьков-Изюм. Украинские силы продолжают ежедневно атаковать российские понтонные и паромные переправы на юге, однако сохраняют строгую оперативную тишину, что может иметь такой вид, будто украинские силы не продвигаются.

Как сообщал УНИАН, за последние дни ВСУ освободили от российских оккупантов более тысячи квадратных километров украинской территории.

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