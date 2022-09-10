Отмечается, что Россия направляет свои ресурсы на линию Харьков - Изюм, пытаясь остановить продвижение ВСУ.

Вооруженные силы Украины могут уничтожить российские позиции вокруг Изюма, если они разорвут наземные линии связи оккупантов к северу и югу от города.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Украинские войска 9 сентября продолжили наступление на Купянск и в сторону Изюма, и принимают меры по изоляции российской группировки сил. Если украинцам удастся разорвать наземные линии связи войск РФ, то они будут иметь возможность создать котел вокруг Изюма и разрушить значительную часть российских позиций на северо-востоке Украины", – отметили в ISW.

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Вместе с тем, по данным аналитиков, Россия направляет ресурсы на линию Харьков - Изюм, пытаясь остановить продвижение ВСУ.

"Министерство обороны России и Кремль опубликовали кадры российских военных конвоев, которые якобы направлялись для усиления на Купянск, Изюм и общее Харьковское направление, но не признали успехов Украины в этом районе", - отметили эксперты.

Отмечается, что успешное контрнаступление ВСУ разрушает попытки РФ сделать Изюм зоной экономии силы.

"Некоторые блогеры также отметили, что 10 сентября станет решающим днем, если россияне не смогут вовремя создать резервы и дееспособное командование", – говорится в отчете ISW.

Ранее военный эксперт Олег Жданов пояснил, что Силы обороны Украины ведут успешные контрнаступления на Харьковском направлении. Благодаря уверенным и слаженным действиям ВСУ при поддержке местного населения наши войска продвинулись практически на 50 км за три дня.

Напомним, в свежей сводке от Генштаба присутствовали сведения об успехах украинских защитников на Харьковщине. Они отодвинули врага на 50 километров, а вчера наши воины отчитались о взятии под контроль Балаклеи.

Раньше ISW выразил мнение, что ВСУ могут до конца недели или в ближайшие 72 часа могут освободить Купянск.

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