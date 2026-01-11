Кадырову ищут замену: источник из ГУР назвал причину

Среди кандидатов называют старшего сына Кадырова.

У правителя Чечни Рамзана Кадырова (РФ) отказали почки, он находится на процедуре диализа. Об этом УНИАН сообщил источник в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Собеседник отмечает, что он находится в больнице, а рядом с ним члены семейного клана, в частности, прибывшие не только из разных регионов России, но и из других стран.

Источник добавляет, что поскольку у Кадырова серьезные проблемы со здоровьем, то ему подыскивают замену. Среди кандидатов называют, в частности, старшего сына Кадырова Ахмата, а также главу правительства Чечни Магомеда Даудова, командира отряда "Ахмат" Апти Алаудинова.

Видео дня

Рамзан Кадыров - что известно

Как сообщал УНИАН, в январе глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего 20-летнего сына Ахмата исполняющим обязанности заместителя главы правительства республики и сохранил за ним должность министра спорта.

О назначении руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале, назвав их "незначительными кадровыми изменениями".

Кроме Ахмата Кадырова, повышение получил и министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. По словам Рамзана Кадырова, кадровые решения приняты по представлению главы правительства Чечни Магомеда Даудова.

Отмечалось, что при этом Кадыров не комментирует, связано ли назначение его сына с сообщениями о собственном состоянии здоровья. В конце прошлого года ряд СМИ писал о вероятной госпитализации главы Чечни в Москве, однако официального подтверждения этой информации не было.

Вас также могут заинтересовать новости: