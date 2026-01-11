Британия планирует отправить войска в Гренландию, чтобы успокоить Трампа, - The Telegraph

Европейские страны надеются на то, что усиление их военного присутствия в Арктике заставит Трампа отказаться от идеи аннексии Гренландии.

Великобритания ведет переговоры с европейскими союзниками относительно возможного развертывания военных в Гренландии. Этот шаг призван усилить безопасность в Арктике и снять беспокойства президента США Дональда Трампа, пишет The Telegraph.

Отмечается, что военное руководство Британии предлагает провести потенциальную миссию НАТО в Гренландии. Британские чиновники уже провели консультации с представителями Германии, Франции и других стран Европы, чтобы начать подготовительную работу.

В издании поделились, что пока планы по развертыванию европейских военных в Гренландии находятся на начальной стадии. Также рассматривается развертывание британских боевых кораблей и самолетов для защиты острова от потенциальных угроз.

Журналисты добавили, что европейские страны надеются на то, что усиление их военного присутствия в Арктике заставит Трампа отказаться от идеи аннексии Гренландии. Лидеры стран Европы считают, что это позволило бы американскому президенту заявить о "победе" для налогоплательщиков США.

Источники рассказали журналистам, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер серьезно относится к угрозам со стороны России и Китая в Арктике и поддерживает необходимость активных действий.

Политики Гренландии выступили против Трампа - что известно

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявлял о том, что он хочет получить контроль над Гренландией. Более того, американский лидер подчеркнул, что не исключает захват острова военным путем, если это понадобится.

В ответ на заявления Трампа и его администрации лидеры пяти политических партий в парламенте Гренландии выступили единым фронтом и потребовали от США оставить остров в покое. В совместном заявлении лидеров партий говорится о том, что жители Гренландии не хотят быть американцами.

