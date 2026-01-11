Зимняя Тустань: сказочные безлюдные пейзажи, но доехать самостоятельно сложно

Поездка в заповедник "Крепость Тустань" на Львовщине зимой может быть задачей не из простых, но это того точно стоит – здешние заснеженные пейзажи просто невероятны, а летних толп нет. Как же туда попасть в условиях отсутствия общественного транспорта, из собственного опыта расскажет УНИАН.Туризм.

Летом заповедник "Крепость Тустань" может напоминать муравейник, особенно в выходные дни, когда экскурсионные автобусы со всей области и не только цепочкой стекаются к этому невероятному месту с очень интересной историей.

Заезжает сюда и большое количество индивидуальных туристов, отдыхающих на курортах неподалеку – на собственных автомобилях или общественном транспорте. А есть и те, кто приходят сюда пешком через горные хребты. Некоторые даже устраивают здесь свадебные фотосессии, бодро штурмуя скалы на каблуках.

Словом, летом Тустань выглядит невероятно красиво, но также огромные толпы желающих увидеть это место своими глазами не дают в полной мере насладиться им.

Тустань зимой

Если повезет со снегом, как в начале этого года, в Тустане можно увидеть невероятное зрелище – покрытые снегом скалы выглядят просто сказочно.

При этом людей в этот период там очень мало, даже в выходные дни, поэтому вас никто не будет подгонять и пытаться обойти на узких тропинках к вершине скал, а наверху вы сможете спокойно любоваться видами, не отбивая самые инстаграмные локации у блогеров и свадебных фотографов.

В то же время стоит позаботиться о теплой одежде и обуви – зимой здесь может быть очень холодно, поэтому о фотогеничных коротких белых шубках, леггинсах (даже утепленных) и кроссовках по щиколотку лучше забыть.

Чем вообще Тустань привлекает туристов

Как вы уже поняли, Тустань – это очень красивое место. Мощная скальная гряда, которой около 55 миллионов лет, возвышается среди густых лесов возле небольшого села Урич, и выглядит это невероятно как со стороны, так и с высоты.

Но дело не только в красоте. У этого места также невероятная история, причем узнать ее легко можно и без экскурсоводов и Гугла, ведь по всей территории заповедника установлены интересные информационные стенды. Поэтому и мы не будем рассказывать много фактов об этом месте – ограничимся лишь несколькими словами "для затравки" (больше фактов о Тустани мы уже рассказывали ранее).

Итак, историки отмечают, что город-крепость Тустань существовал здесь с 9 по 16 век нашей эры. Это был стратегический пункт карпатской обороны и одновременно таможня. Всего за это время здесь было пять вариантов деревянной крепости, построенной прямо на скалах, однако сейчас от нее ничего не осталось. Поэтому посмотреть, как она должна была выглядеть, можно только с помощью дополненной реальности в специальном приложении в телефоне (скачать можно с помощью QR-кодов, размещенных на территории заповедника).

В Тустани можно провести целый день

В целом, при хорошей погоде и имея удобную туристическую одежду (а главное – надежную нескользкую обувь), в Тустани можно провести целый день, ведь этот заповедник – гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Собственно, это один из главных аргументов в пользу того, чтобы ехать туда самостоятельно, а не с экскурсией – ведь последние в основном завозят туда ненадолго, быстро все оббегают и ведут поесть.

На самом деле, кроме основной группы скал, в Тустани стоит подняться на соседнее скальное образование Жолоб, откуда открываются великолепные виды на остатки крепости.

Также стоит пройтись в другую сторону к источнику с целебной водой и дальше подняться буковым лесом к Острому камню.

Конечно, зимой, когда холодно и много снега, полностью пройти эти маршруты может быть проблематично, но тогда будет еще один повод вернуться летом.

В самом Уриче туристов также могут заинтересовать деревянная церковь святого Николая, построенная в начале 20 века, там же расположено местное кладбище, а также два музея.

Первый – музей Тустани, расположенный на въезде в Урич рядом с церковью святого Николая, где можно в интерактивном формате узнать больше об истории крепости, а также о том, как проходили ее исследования и превращение в туристическую локацию.

Здесь же расположена сувенирная лавка и даже есть детская комната, где можно оставить малышей на время, пока родители исследуют скалы.

Если же спуститься примерно на 800 метров ниже по трассе, то можно попасть в центр локальной истории "Хата в Глыбоком", чтобы узнать больше об истории Урича и поучаствовать в мастер-классах народных ремесел.

При этом попасть в музеи Урича можно по тому же билету в крепость "Тустань" – 180 гривень с взрослого человека за все.

Между тем, на фестивальной поляне напротив Тустани летом иногда проводятся исторические фестивали – конечно, до ковида и полномасштабной войны все это происходило с большим размахом.

Где поесть в Тустане

Бывалые туристы могут устроить себе небольшой пикник на природе, взяв все необходимое с собой – чуть дальше от источника под эти нужды даже обустроено специальное место.

Но также можно вкусно поесть в нескольких заведениях возле Тустани – там есть пикниковая зона со столами и беседками, где продают напитки, шашлыки, гриль-овощи и различные блюда украинской кухни. Зимой они тоже работают, но сидеть долго на улице в мороз все же будет тяжело (хотя беседки и плотно закрываются шторами).

Также на въезде в Урич есть уже легендарная корчма – с вкусными блюдами и наливками собственного производства. Это отличный вариант, чтобы немного погреться в тепле и подзарядиться (и там даже есть wi-fi).

И к плохим новостям – транспорт до Тустани

Даже летом попасть в Тустань на общественном транспорте – задача со звездочкой. Примерно с мая по октябрь только три дня в неделю (пятница, суббота, воскресенье) из Львова в Урич два-три раза в день курсирует автобус, который также проходит через Трускавец, Борислав и Сходницу, но заранее приобрести билеты онлайн можно только на полный маршрут. На промежуточных же остановках автобус нужно ловить, есть перспектива ехать стоя или вообще не попасть на борт, если будет слишком много людей.

Зимой же единственный вариант попасть в Тустань без собственного авто и не в составе экскурсионной группы – доехать до Сходницы автобусом или маршруткой, а дальше до Урича на такси. На конечной остановке пригородных автобусов в Сходнице есть специальная зона для водителей местной службы такси, которые за вполне пристойные 200-250 гривень за машину готовы довезти туристов до Тустани – и даже потом забрать обратно. Для надежности советуем взять номер телефона кого-нибудь из местных водителей такси – лишним никогда не будет иметь его при себе, ведь общественный транспорт на Львовщине это в целом большая проблема.

Мы даже шутим, что это все заговор местных экскурсионных бюро – мол, здесь специально не продвигают развитие пассажирского пригородного транспорта, чтобы туристы без собственных авто могли попасть на многие интересные туристические локации только в составе экскурсионных групп. Но опытным туристам этого мало! Особенно когда они уже были несколько раз в том или ином месте и просто хотят погулять там снова спокойно самостоятельно.

"Крепость Тустань" – это один из самых удачных туристических брендов Львовской области, и это место точно стоит всего того хайпа вокруг него. Энтузиасты, историки и местные жители приложили все усилия, чтобы гостям здесь было хорошо. В то же время эта туристическая локация прекрасно выглядит в любое время года, и туда можно возвращаться снова и снова – всегда будет интересно и красиво.

Вот так Тустань выглядит летом.

С актуальными ценами и расписанием работы заповедника "Крепость Тустань" можно ознакомиться на официальном сайте.

